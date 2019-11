In 2018 koppelde Nederlandse politie 82 keer foto aan gezichtsherkenningdatabase

De politie heeft vorig jaar in 82 gevallen een match gevonden met zijn systeem voor gezichtsherkenning. In 2018 werden er daarmee minder mensen gevonden dan in 2017. In totaal staan er 1,3 miljoen gezichten in de database van de politie.

Dat laat de politie weten in antwoorden aan Nu.nl. De site vroeg aan de Landelijke Eenheid hoe vaak de scansoftware werd ingezet en hoe vaak dat tot succes leidde. Waar er in 2018 nog 82 succesvolle matches waren, waren dat er in 2017 nog 93. In 2017 werd er 977 keer een foto ingevoerd, in 2018 gebeurde dat 961 keer. Daarmee is het succespercentage in 2018 ook iets lager dan het jaar ervoor.

De politie gebruikt de gezichtsdatabase al langer. Inmiddels staan daar 2,2 miljoen foto's van 1,3 miljoen mensen in. Dat zijn foto's van mensen die in Nederland verdacht worden van een strafbaar feit waar minimaal vier jaar cel op staat. Het gaat in sommige gevallen ook om bijvoorbeeld asielzoekers of buitenlandse verdachten die in Nederland een misdaad hebben gepleegd.

Sinds 2016 gebruikt de politie speciale scansoftware om foto's en videobeelden te matchen met foto's uit de politiedatabase. De algoritmes van de software vergelijken de gezichten op die foto's met die van de personen in de database op basis van de eigenschappen van de neus, de mond, afstand tussen de ogen en de vorm van het hoofd.