Amsterdam UMC maakt gezondheidsdata van IC-patiënten beschikbaar voor onderzoek

Het Amsterdam Universitair Medische Centrum stelt gezondheidsdata van intensive care-patiënten beschikbaar voor onderzoekers. Die kunnen de data gebruiken voor het trainen van kunstmatige intelligentie-modellen. Het ziekenhuis anonimiseert de data.

Het Amsterdam UMC schrijft in een persbericht dat 'ruim één miljard datapunten' beschikbaar worden gesteld, van in totaal meer dan 20.000 patiënten. Het gaat onder andere om klinische observaties en medicatiegegevens. Onderzoekers kunnen de data gebruiken via de EASY-portal van het KNAW en NWO. Onderzoekers kunnen de data gebruiken om slimme algoritmes te trainen die beter kunnen voorspellen wat patiënten nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om algoritmes die kunnen voorspellen hoeveel antibiotica een patiënt nodig heeft tijdens zijn behandeling. Het project is opgezet door de Europese Vereniging voor Intensive Care Geneeskunde.

Het ziekenhuis zegt dat er 'veel draagvlak' is voor dergelijk onderzoek. Ook medici van andere grote ziekenhuizen zoals het Radboud, Erasmus, en de UMC's van Utrecht en Maastricht steunen het initiatief. Daarnaast zijn er patiëntenverenigingen die het plan ondersteunen. Volgens de onderzoekers die de data beschikbaar stellen is het de eerste keer dat er op zo'n grote schaal Nederlandse gegevens gebruikt kunnen worden. Tot nu toe konden wetenschappers data gebruiken van Amerikaanse patiënten, maar er zit veel verschil tussen hen en Europeanen door bijvoorbeeld een andere organisatie van een IC-afdeling en het type patiënt. "Zo belanden Amerikaanse patiënten voor minder ernstige klachten al op de IC", zegt intensivist en mede-projectleider Paul Elbers tegen Tweakers. "Ook zijn Amerikanen over het algemeen dikker, met bijbehorende gezondsheidsproblemen."

Het ziekenhuis zegt dat het de wet- en regelgeving rondom privacy 'strikt naleeft'. "Het gaat dan niet alleen om de AVG, maar ook om andere wetten zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg", vertelt Elbers aan Tweakers. Patiënten die naar een academisch ziekenhuis komen, worden bij binnenkomst en tijdens hun verblijf geïnformeerd dat data kan worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Dat geldt ook voor de patiënten op de IC. Zij kunnen wel bezwaar maken tegen het delen van data. Die data wordt vervolgens niet meegenomen.

Het Amsterdam UMC zegt dat patiënten tijdens de proef 'redelijkerwijs niet meer identificeerbaar zijn'. Dat betekent dat ze niet identificeerbaar zijn volgens definities van de AVG. Tegen de NOS zeggen privacyexperts wel dat het met veel moeite alsnog mogelijk is de data te koppelen aan een individuele patiënt. Dat zou echter wel heel erg lastig zijn. Het weglaten van bepaalde identificeerbare gegevens zoals het geslacht zou het identificeren moeilijker maken, maar daardoor zouden de resultaten niet meer bruikbaar genoeg zijn. Elbers: "Ondertussen verwelkomen we en moedigen we het publieke debat aan over het delen van gegevens en hoe dat de behandeling van patiënten kan verbeteren."