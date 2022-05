De Jonge: gezondheidsdata worden niet met eind-tot-eindencryptie versleuteld

Eind-tot-eindencryptie wordt geen wettelijk verplichte standaard bij het uitwisselen van medische gegevens. Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid voert dat niet door in een nieuwe wet 'vanwege de systematiek van het wetsvoorstel'.

De Jonge antwoordt dat op vragen van de Partij voor de Dieren over een wetsvoorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Die moet onder andere vastleggen welke eisen er straks zijn voor zorginstellingen die onderling patiëntgegevens willen uitwisselen. De PvdD vroeg aan de minister of hij end-to-endencryptie wilde vastleggen in de wet. "Gezien de systematiek van dit wetsvoorstel wordt end-to-endencryptie niet in het wetsvoorstel zelf verplicht gesteld", schrijft De Jonge. Volgens hem moeten zorgaanbieders zich houden aan 'generieke eisen zoals die nu ook al gelden voor zorgaanbieders'. Hij noemt daarbij verschillende NEN-normen die zulke eisen voorschrijven.

De demissionair minister zegt wel dat er mogelijk een NEN-norm kan worden aangepast om encryptie vast te leggen. Het zou dan gaan om minimale eisen voor bijvoorbeeld sleutellengtes of gebruikte encryptiealgoritmes.

De Jonge zegt dat patiënten ook geen eigenaar worden van hun data. Die blijft eigendom van de partijen die de gegevens uitwisselen, al moeten die daarbij uiteraard wel de privacywet volgen. De Jonge stelt dat 'eigendomsrecht alleen kan rusten op voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten', en daar valt data niet onder. De CDA-minister wil de wet daar ook niet op aanpassen, terwijl zijn partij er in haar verkiezingsprogramma wel voor pleitte om data tot eigendom te maken.