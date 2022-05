Duitse gezondheidsinstellingen gaan onderling communiceren via Matrix-protocol

Het Duitse gezondheidsconsortium gematik gaat intern gebruikmaken van een nieuwe chat-app op basis van het Matrix-protocol. Daarmee kunnen potentieel 150.000 medewerkers uit de Duitse gezondheidszorg de versleutelde chatdienst gebruiken.

Met die nieuwe app wordt gematik een van de grootste gebruikers van Matrix. Het gaat om een nieuwe instant-messageapplicatie genaamd TI-Messenger, schrijft Matrix. Gematik gebruikt het eind-tot-eind versleutelde Matrix-protocol voor de onderliggende infrastructuur. Op die manier kunnen Duitse werknemers in de gezondheidszorg op een veilige manier gezondheidsdata van patiënten onderling uitwisselen.

Gezondheidsinstanties met een HBA-certificering kunnen hun eigen provider kiezen die een TI-Messenger-infrastructuur aanbieden. Het hosten van de servers kunnen ze vervolgens zelf doen of uitbesteden aan zo'n provider. Gematik verwacht aanvankelijk dat er tussen de tien en de vijftien providers beschikbaar komen die TI-Messenger aanbieden.

Gematik is een bedrijf dat eigendom is van onder andere zorginstellingen, maar ook het landelijke ministerie van Gezondheid. Het bedrijf heeft als taak om de gezondheidssector in het land te digitaliseren. Duitsland nam vorige maand een wet aan om de zorg in het land digitaal te versterken. In de Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungs-Gesetz staat onder andere welke vormen van zorg voortaan ook digitaal ondersteund worden, maar de wet bevat ook richtlijnen voor hoe data goed beschermd moet blijven en hoe communicatie moet verlopen. Daarin staan ook de specificaties die nodig zijn voor TI-Messenger.

Op 1 oktober wil gematik een eerste concept van de infrastructuur klaar hebben, zodat duidelijk is hoe de app in de praktijk moet werken. Naar verwachting worden de eerste apps die aan alle eisen voldoen, in het tweede kwartaal van volgend jaar in gebruik genomen.