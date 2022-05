Microsoft neemt identity-managementprovider Cloudknox over voor onbekend bedrag

Microsoft heeft beveiligingsbedrijf Cloudknox Security overgenomen voor een onbekend bedrag. Cloudknox is een identity-managementplatform voor cloudomgevingen. De bedrijven zeggen niet wat er precies gaat gebeuren na de overname.

Microsoft schrijft over de overname in een blogpost, maar het bedrijf geeft weinig details over de toekomst van de acquisitie. Ook Cloudknox zelf zegt daar weinig over. Wel zegt Microsoft dat de overname past binnen de prioriteiten die het bedrijf voor 2021 heeft gesteld. Een daarvan is het belang van een zero trust-beleid rondom beveiliging van cloudomgevingen, waarbij identiteit een belangrijke factor is. Ook op het gebied van authenticatie zet Microsoft al langer in op identiteitscontrole in plaats van bijvoorbeeld wachtwoordmanagement.

Het bedrijf hint erop dat Cloudknox' technologieën worden opgenomen in Azures Active Directory. Cloudknox is een bedrijf dat identitymanagement regelt voor cloudomgevingen. Het is nu vooral actief voor VMware en AWS, maar ook Azure. Het is niet bekend of de software op die platforms blijft werken.