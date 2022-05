Amazon stopt met EC2-Classic-omgevingen in AWS

Amazon stopt met EC2-Classic in AWS. Het netwerk was onderliggend aan Elastic Compute Cloud, maar Amazon wil gebruikers overzetten naar modernere alternatieven zoals Virtual Private Cloud. Uiterlijk in augustus 2022 moet EC2-Classic helemaal verdwenen zijn.

Amazon schrijft in een blogpost dat gebruikers van EC2-Classic moeten migreren naar een alternatief. Vanaf 30 oktober van dit jaar worden alle inactieve EC2-Classic-omgevingen uitgeschakeld. Amazon stopt vanaf dat moment ook met het verkopen van nieuwe Reserved Instances. Op 15 augustus 2022 wordt EC2-Classic overal verwijderd uit ieder AWS-account.

Er is een migratiegids geschreven voor klanten die hun diensten willen overzetten naar een Virtual Private Cloud. Daarvoor moeten ze eerst een nieuwe VPC maken en bestaande EC2-Classic-omgevingen opsporen. Amazon heeft ook een migratiedienst opgezet, en een gids gemaakt voor het overzetten van bepaalde instance types die niet in VPC beschikbaar zijn. Met het migreren gaat 'minimale downtime' gepaard, zegt Amazon.

Amazon zegt niet waarom het van EC2-Classic af wil, maar vermoedelijk is dat omdat het nog maar weinig werd gebruikt. EC2-Classic was de derde dienst die in Amazon Web Services werd geïntroduceerd in 2006, naast Simple Storage Services en Simple Queue Service. Inmiddels zijn er modernere alternatieven zoals Virtual Private Clouds, die later de standaard werden voor alle gebruikers. EC2-Classic werd dan ook nog maar weinig gebruikt. Sinds december 2013 werden alle nieuwe AWS-accounts standaard VPC's, al was het mogelijk om specifiek een EC2-Classic-omgeving aan te vragen.