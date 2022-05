ACM: uitrol van glasvezel groeit flink ten opzichte van voorgaande jaren

Volgens de ACM hebben 202.000 Nederlandse huishoudens een glasvezelaansluiting gekregen in het eerste kwartaal van dit jaar. Daarmee groeit de uitrol van glasvezel sterk. Zo'n 3,9 van de 8 miljoen huishoudens zijn inmiddels aangesloten op glasvezel.

In 2020 kregen in totaal zo'n 500.000 woningen een glasvezelaansluiting en in 2019 waren dat er slechts 180.000, schrijft de ACM in zijn Telecommonitor. De uitrol gaat nu in een hoger tempo, blijkt uit het aantal van 202.000 nieuwe aansluitingen in één kwartaal. In totaal zijn er nu 7,5 miljoen breedbandaansluitingen in Nederland.

Volgens de cijfers is het aantal huishoudens dat een glasvezelabonnement afneemt in het eerste kwartaal van dit jaar gestegen met 117.000. In totaal zijn dat er nu zo'n 1,7 miljoen. Het aantal Nederlanders met een abonnement voor kabelinternet blijft stabiel met 3,5 miljoen, maar bij het kopernetwerk van KPN was er een afname van drie procent, concludeert de ACM.

In mei publiceerde de ACM een uitgebreid rapport over de uitrol van glasvezel in Nederland. De consumentenwaakhond was toen positief over de vorderingen, maar stuurde wel aan op betere samenwerking als er meerdere aanbieders in hetzelfde gebied glasvezel aanleggen.

Ook staan er cijfers over mobiele aansluitingen in de Telecommonitor. Het aantal belminuten steeg in het eerste kwartaal met zes procent naar dertien miljard minuten. Het dataverbruik steeg met zeven procent naar 270 petabyte en het aantal verstuurde sms'jes daalde met zes procent tot zo'n 600 miljoen stuks.