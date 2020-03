KPN en VodafoneZiggo hoeven netwerk niet open te stellen voor andere aanbieders

KPN en VodafoneZiggo hoeven hun vaste netwerken niet open te stellen voor andere telecomaanbieders die diensten over die netwerken willen aanbieden. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft het besluit van de ACM hiertoe vernietigd.

Het College van Beroep oordeelt dat de Autoriteit Consument & Markt niet bewezen heeft dat KPN en VodafoneZiggo een aanmerkelijke marktmacht hebben wat internetdiensten of bundels met internetdiensten betreft als ze hun netwerken niet openstellen. Daarmee vervalt de basis voor de verplichting voor KPN en VodafoneZiggo om toegang te geven. Omdat het College van Beroep de eindrechter is, is de uitspraak definitief.

De ACM toont zich teleurgesteld over het vonnis en meldt bezorgd te zijn 'over de concurrentie op voor de samenleving cruciale telecommarkten'. De ACM is bang dat KPN en VodafoneZiggo hun positie op de markt kunnen gebruiken om prijzen te verhogen of investeringen te vertragen. De toezichthouder had de verplichting tot openstellen van de netwerken in het marktanalysebesluit Wholesale Fixed Access bekendgemaakt en de regels hiervoor gingen in per 1 oktober 2018. De providers spanden een procedure aan tegen dit besluit.

Voor KPN gold al voor 2018 de verplichting om alternatieve aanbieders op zijn netwerken toe te staan. Voor het kabelnetwerk van VodafoneZiggo was dit nieuw. Die provider moest zijn infrastructuur aanpassen om te kunnen voldoen aan het marktanalysebesluit.