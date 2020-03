Sonos kondigt nieuw besturingssysteem aan

Sonos introduceert in juni een nieuwe app en een nieuw besturingssysteem. Daarmee gaat de audiobandbreedte omhoog en zou meer focus op personalisatie en gebruiksvriendelijkheid komen te liggen. Ook maakt de fabrikant de mogelijkheden voor oudere Sonos-producten bekend.

Het nieuwe besturingssysteem wordt Sonos S2 genoemd. In app-winkels zal het de naam Sonos Controller erven van de oude app, die vanaf juni 2020 als Sonos S1 Controller door het leven gaat. Gebruikers van de huidige app krijgen een melding dat ze de nieuwe app kunnen downloaden als deze beschikbaar is. Sonos laat nog niet veel los over de nieuwe software, maar zegt te sturen op meer personalisatie en gebruiksgemak. Ook zou een hogere audiobandbreedte het afspelen van audiobestanden met een hogere resolutie mogelijk maken. Een nieuwe functie die vanaf juni beschikbaar komt, is room groups. Daarmee worden speakers die regelmatig worden gegroepeerd, onthouden en aangemerkt als zone.

Legacy-producten worden niet ondersteund in het nieuwe besturingssysteem, volgens Sonos vanwege processor- en geheugenbeperkingen. Gebruikers met deze producten in hun Sonos-netwerk, kunnen de huidige app nog gewoon blijven gebruiken, maar krijgen geen nieuwe functies meer. Ook is het mogelijk om de oude producten met eventueel een aantal nieuwe in een apart Sonos-netwerk te plaatsen, dat draait op S1. De nieuwere producten in het netwerk krijgen dan echter ook geen nieuwe functies meer en apparaten uit het ene Sonos-netwerk kunnen niet meer gegroepeerd worden met producten uit het andere.

Sonos kondigde in januari aan dat de originele Zone Players, de Connect en Connect:Amp, de eerste generatie Play:5, de CR200 en de Bridge geen nieuwe functionaliteit meer krijgen, maar alleen bugfixes en beveiligingspatches. Deze oudere apparaten zouden na mei 2020 nog wel te gebruiken zijn, maar als er zich ook andere Sonos-producten in het netwerk bevinden, krijgen deze ook geen upgrades meer. Een andere optie was om te kiezen voor het omstreden recycleprogramma. Daarbij konden oude Sonos-producten gedeactiveerd worden in ruil voor dertig procent korting op nieuwe producten. Na veel kritiek is Sonos gestopt met de Recycle Mode en worden oude apparaten niet meer onklaar gemaakt. Het stoppen van ondersteuning van de legacy-producten blijkt nu in verband te staan met de komst van het nieuwe besturingssysteem en de nieuwe app.

Het inruilen van oude producten voor dertig procent korting op nieuwe is ook nog altijd mogelijk. Verder zegt Sonos dat het soms loont om te testen of oude producten nog wat toevoegen in het netwerk. De Bridge en CR200 zijn hier voorbeelden van volgens de fabrikant. Sonos-producten die na april 2020 uitkomen, zullen niet ondersteund worden in het S1-besturingssysteem en zullen dus niet met legacy-producten in één netwerk kunnen.