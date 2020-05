'Render toont nieuwe Sonos Playbar'

Een render van de mogelijk aankomende nieuwe Sonos Playbar is uitgelekt. Het product ligt mogelijk in juni al in de schappen, samen met een nieuwe Sonos Sub en Play:5. Die berichten komen van 9to5Mac en Dave Zatz.

Een tipgever van 9to5Mac sprak over de nieuwe Playbar, Sub en Play:5, waarna Dave Zatz met de render kwam en zich schaarde achter de echtheid van alle drie de nieuwe producten. De speakers zijn uitgekomen tussen 2012 en 2015, dus een vernieuwing is goed mogelijk. Over de nieuwe Sub en Play:5, een 2.0-speaker, is geen verdere informatie bekend, los van dat deze eraan zitten te komen. Over de Playbar is iets meer bekend.

De Playbar-soundbar wordt getoond in het wit en het zwart maar iets definitiefs over zaken naast het ontwerp, valt op dit moment niet te zeggen. Op het plaatje worden namelijk de inputs van het apparaat niet getoond. Deze zitten mogelijk aan de zijkant van de nis aan de achterkant, of ze zijn simpelweg niet meegenomen in deze render. De tipgever van 9to5Mac stelt echter wel dat Dolby Atmos ondersteund zal worden bij deze nieuwe Playbar.

De 9to5Mac-tipgever spreekt van een release in juni. Sonos komt in die maand ook met een nieuw besturingssysteem voor zijn audio-apparaten. Daarmee gaat de audiobandbreedte omhoog en zou meer focus op personalisatie en gebruiksvriendelijkheid komen te liggen.