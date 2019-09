Sonos staat natuurlijk bekend om zijn draadloze speakersystemen, die je met een even eenvoudige als featurerijke app kunt besturen. Ook kun je de speakers in kamers indelen, waardoor je bijvoorbeeld een bepaalde groep speakers kunt besturen. Je kunt er zelfs een surroundopstelling van maken in combinatie met je homecinema. Wat echter nog niet kon, was een Sonos-speaker oppakken en draadloos mee naar buiten nemen. Ze hebben namelijk geen van allen een accu.

Daar is nu verandering in gekomen met de Sonos Move. Je kunt deze speaker gewoon binnen gebruiken als onderdeel van je Sonos-systeem, terwijl hij op het laadstation staat en je dus niet over opladen hoeft na te denken, maar je kunt hem ook op een andere plek in huis of in de tuin gebruiken. In dat geval kan hij gewoon nog met wifi werken, wat een betere geluidskwaliteit oplevert dan bluetooth, omdat er standaard minder compressie plaatsvindt. Als je echter naar het strand gaat of je verjaardagsbarbecue in het park viert, kun je hem ook meenemen. Dan werkt hij wel op bluetooth en stream je gewoon je muziek naar de Move, via je smartphone bijvoorbeeld. Op de IFA in Berlijn konden we een eerste indruk opdoen van de Move.

Stevige en spuitvaste behuizing

De Sonos Move is niet Sonos' kleinste. Hij torent boven de One uit en is ook een stukje breder dan de populairste wifispeaker in de Pricewatch. Ook is hij een stukje zwaarder dan de One en de Play:3. De accu zal daaraan bijdragen. Draagbaar is hij nog wel, al zijn de meeste bluetoothspeakers lichter. Je pakt de Move op aan de inkeping achterop. Deze geeft een vrij stevige grip en we waren bij de hands-onsessie niet bang om hem uit onze handen te laten vallen.

Sonos-speaker Move One Play:3 Play:5 Hoogte (mm) 240 161 132 203 Breedte (mm) 160 120 268 364 Diepte (mm) 126 120 160 154 Gewicht (kg) 3 1,9 2,6 6,4

Boven op de Move zitten de gebruikelijke aanraakknoppen en deze reageerden goed op onze aanrakingen. De middelste knop op de achterkant dient om te schakelen tussen bluetooth en wifi, wat praktisch is. Helaas hebben we het koppelen zelf niet ter plaatse kunnen proberen.

We hebben de Move en de diverse onderdelen waaruit hij is opgebouwd, uitgebreid vastgehad. Deze voelen stuk voor stuk ontzettend stevig aan, van de grille tot de stukken kunststof van binnen en van het rubber van de onderkant tot het aanraakplaatje aan de bovenkant. Dit is natuurlijk belangrijk voor een relatief prijzige speaker, die voor binnen én buiten is bedoeld. De Move is dan ook stootvast volgens Sonos.

Als je de speaker van zo'n dertig centimeter op een hard materiaal als steen laat vallen, overleeft hij het volgens de fabrikant. Dat werd geïllustreerd met een valtest. Hier moeten we Sonos op zijn blauwe ogen geloven, want de speaker in de valtest zat in een glazen kist. Ook is er geen officiële certificering, zoals mil-std-810G. Toch neigen we ernaar te geloven dat de Move een behoorlijke stoot kan hebben, zeker ook omdat we de binnenkant van het apparaat hebben gezien. De materialen zijn dik, zijn stevig en zitten stevig op elkaar zonder zichtbare zwakke delen die snel zullen breken

Certificering is er gelukkig wel voor water- en stofdichtheid, want de Move heeft een ip56-rating. Dat betekent niet dat er helemaal geen stof in de speaker kan komen, maar wel dat de goede werking gegarandeerd blijft. Wat waterdichtheid betreft betekent het dat er honderd liter water per minuut onder een willekeurige hoek op het apparaat kan worden gespoten zonder dat de Move stukgaat. Binnen in de Move zitten allerlei waterdrainagekanalen, waar het water weer uit kan lopen als het binnengekomen is. Garantie tegen onderdompelen heeft hij niet, dus als je hem in het zwembad laat vallen, zou het kunnen zijn dat hij het loodje legt.

Wijziging van filosofie

Voor Sonos is deze speaker een behoorlijke culturele omslag geweest. Het bedrijf richtte zich op speakers die in principe op hun plek bleven staan en was in eerste instantie van plan dat te blijven doen. Dat was dan ook een deel van de meerwaarde van de speakers, want je kon de app vertellen dat je One in de keuken stond en de Play:5 in de woonkamer bijvoorbeeld. Als speakers van hun plek gaan, werkt het niet meer als je Google Assistant vraagt om een liedje in een bepaalde kamer af te spelen. Toch kreeg Sonos langzamerhand door dat mensen ook behoefte hebben aan een speaker die je kunt meenemen. De Move is een combinatie van een vaste speaker en een meeneembare.

Je zet de Move in principe gewoon in zoals je elke andere Sonos-speaker inzet, namelijk op één bepaalde plek, de plek waar het laadstation staat. Natuurlijk kun je dat ergens anders in het stopcontact steken, maar dat is niet het idee. Je gebruikt de Move binnenshuis als volwaardige toevoeging voor je Sonos-systeem. Hij is volgens Sonos gedeeltelijk in de plaats gekomen van de Play:3, die niet meer uit de fabrieken rolt. Natuurlijk heeft de Move extra draagbare functionaliteit, maar wat prijs en geluidskwaliteit betreft zit hij volgens de speakerfabrikant tussen de Sonos Play:5 en de Sonos One in.

Dat is op het eerste gehoor ook onze ervaring, al is het lastig om daar na een bijzonder korte luistersessie over te oordelen. Vooral de lage tonen van de Sonos Move zijn nog wat bonkig, waar dat met de Play:5 al een stuk minder het geval is. Dat is natuurlijk meestal het geval met kleinere speakers, dus we kunnen het de Move niet al te kwalijk nemen. Compactheid gaat in principe gepaard met dit nadeel. Verder klinkt de Move ons echter prima in de oren.

Ook het vermelden waard is de naar beneden gerichte tweeter. Normaal gesproken moet een tweeter in de richting van de luisteraar worden geplaatst, maar bij dit soort speakers is het de bedoeling dat hij niet gericht hoeft te worden neergezet. Mensen zitten er misschien wel omheen of de speaker staat ergens achter een groep mensen. Sonos heeft de tweeter daarom naar beneden gericht en rondom een uitsparing gemaakt waar het geluid uitkomt. Deze uitsparing heeft een aparte, ogenschijnlijk vrij willekeurige vorm. Volgens Sonos is dit het resultaat van 64 verschillend gevormde prototypes, waarmee is getest hoe goed de hoge tonen van alle kanten uit de speaker te horen zijn. Onze eerste indruk is dat dit met de uiteindelijke versie goed is gelukt.

Een handige feature voor de Move is TruePlay van Sonos. Er is een gyroscoop in de speaker ingebouwd, waardoor hij weet wanneer hij wordt verplaatst. Vervolgens gaat de speaker zichzelf opnieuw tunen als hij weer stilstaat. Buiten is een geheel andere tuning nodig dan binnen, waar het geluid meer wordt weerkaatst. Dit heeft een behoorlijke invloed op de klank en het is dan ook fijn dat Sonos deze feature heeft ingebouwd.

Accu, concurrentie en overige functies

Het laadstation verraadt natuurlijk al dat er een accu in de Move zit. De capaciteit blijkt bij navraag 2500mAh te zijn en hij moet daarmee tot tien uur muziek kunnen afspelen op één volle lading. In slaapstand, waar hij na dertig minuten automatisch in gaat, kan hij vijf dagen mee volgens Sonos. Zodra je de Move terug op de laadstandaard zet, gaat hij weer laden. Ook kan hij buiten of elders worden opgeladen met een usb-c-lader. Voor zover we konden achterhalen, kan hij niet je smartphone opladen terwijl je naar muziek luistert, zoals de Denon Heos 1 HS2 met Go Pack. Wel fijn is dat de accu van de Move verwisselbaar is. Uiteindelijk zal dat vermoedelijk nodig zijn. Lithium-ion-accu's gaan nu eenmaal achteruit en Sonos-producten zijn bedoeld om lang mee te gaan, langer dan smartphones bijvoorbeeld. Wat de prijs van een nieuwe accu is, wil Sonos nu nog niet communiceren.

De concurrentie is dun gezaaid als we naar alle aspecten van de Move kijken. Natuurlijk zijn er genoeg wifispeakers die ook bluetooth hebben, maar er zijn er bar weinig die zo makkelijk mee naar buiten te nemen zijn als de Move, veelal simpelweg omdat er een stekker aanzit. De Libratone Zipp is een voorbeeld van een wifispeaker met multiroomfunctionaliteit die wel makkelijk mee naar buiten kan. Deze heeft echter volgens de specificaties een flink kortere accuduur en heeft ook geen laadstation.

Er zijn ook slimme assistenten in de Move ingebouwd. Er is ondersteuning voor Google Assistant en Amazon Alexa, dat in de toekomst ook naar Nederland komt. Er is een ledindicator aanwezig om te laten zien wanneer de slimme assistent luistert. Met vier far-fieldmicrofoons luistert de Move naar je gesproken opdrachten.

Er is ondersteuning voor AirPlay 2 en wifi 802.11b/g/n (2,4 en 5GHz). De bluetoothversie is echter slechts 4.2. Dat is opvallend aangezien bluetooth 5 al een tijdje uit is en voordelen heeft op het gebied van bereik en in theorie ook op dat van geluidskwaliteit. Bij navraag zegt Sonos daarover "Sonos heeft zijn eigen versterker ingebouwd voor het bluetoothbereik, zodat het bereik van 4.2 groter is dan 5.0 zelfs. En het lagere verbruik van 5.0 tegenover 4.2 wordt door Sonos zelf gelijk getrokken door de manier waarop de software is ingesteld, en hardware is gemaakt en bedraad." Prima als dat zo is natuurlijk, maar het blijft een beetje raadselachtig dat niet gekozen is voor bluetooth 5, aangezien dat gemakkelijker lijkt dan zelf via allerlei omwegen bluetooth 4.2 even goed krijgen als bluetooth 5.

Tot slot

Sonos-speakers zijn luxeproducten, die over het algemeen erg fijn en eenvoudig werken, maar ook uitgebreide ondersteuning en een fijne app hebben. De prijs is hier ook naar en dat geldt ook voor de Sonos Move. Je kunt hem vanaf 24 september voor 399 euro kopen. Het grootste voordeel van deze speaker is dat we hem met liefde binnenshuis willen gebruiken, gezien de prima audiokwaliteit. Dat betekent dat je twee vliegen in een klap kunt slaan; voor 399 euro heb je een fijne uitbreiding voor je Sonos-systeem, maar vooral ook een degelijke en kwalitatief hoogstaande bluetoothspeaker, die dus niet alleen je kast uitkomt als je in de tuin of in het park gaat zitten. Dat maakt de Move tot een efficiënte aankoop, zeker als je al een Sonos-bezitter bent.