Frontier Developments werkt aan rts-game op basis van Warhammer Age of Sigmar

Frontier Developments, de makers van Elite Dangerous, Planet Coaster en Planet Zoo, werken aan een rts-game op basis van het tabletop fantasy minitatures game Warhammer Age of Sighmar. Het spel moet tussen 1 april 2022 en 31 mei 2023 uitkomen.

Het tijdsbestek is gebaseerd op het boekjaar van Frontier Developments. Ergens in dat jaar moet de game uitkomen. Verdere details zijn er niet, aangezien, zoals de releasedatum doet vermoeden, de bekendmaking in een bericht voor aandeelhouders zit.

Frontier heeft de rechten bemachtigd om de game op pc en consoles uit te geven, maar de rechten hebben is wel iets anders dan daadwerkelijk het plan hebben. De platformen zijn dus nog niet bekend, maar gezien een rts het best geschikt is voor computers, valt ervan uit te gaan dat Windows voorzien zal worden.

Warhammer Age of Sigmar is de opvolger van het bekende Warhammer. Dat kwam in 1983 uit en de tiende en laatste editie kwam in 2010. Opvolger Age of Sigmar kwam in 2015 uit en zit inmiddels op zijn tweede editie. De game bestaat uit vier super-factions: Order, Chaos, Death en Destruction. Warhammer-rassen als mensen, dwergen, Skaven en Orruks zitten weer in meerdere facties binnen de super-factions.