Warhammer: Chaosbane komt uit op 4 juni

Uitgever Bigben en ontwikkelaar Eko Software maken bekend dat Warhammer: Chaosbane op 4 juni uitkomt. De game komt uit voor de pc, de Xbox One en de PlayStation 4. Spelers die duurdere uitvoeringen kopen, kunnen vanaf 31 mei spelen.

Voor de release komt er een gesloten bèta, die is vanaf maart toegankelijk voor spelers die een preorder hebben geplaatst. In april volgt een tweede bètaperiode. Tijdens de bèta's kunnen spelers aan de slag met het begin van de campagne en kunnen ze verschillende klassen testen in co-op, met maximaal vier spelers. Spelers kunnen in de actie-rpg de rol aannemen van een mens, high elf, wood elf of dwerg.

Warhammer: Chaosbane kost 50 euro. De Deluxe Digital-uitvoering, die onder andere eerder toegang geeft tot de game, kost 55 euro. Voor 70 euro krijgen kopers de Magnus Edition, waar ook een season pass bij zit, voor dlc die later uitkomt.

De game is gebaseerd op de Fantasy-setting van het Warhammer-universum. Games Workshop stopte in 2015 met de ondersteuning van de bijbehorende tabletopgame Warhammer Fantasy Battle. Het Franse Eko Software wilde de setting echter graag gebruiken voor een game en heeft daar toestemming voor gekregen.