Raspberry Pi-stichting opent fysieke winkel in Verenigd Koninkrijk

De Raspberry Pi-stichting heeft zijn eerste fysieke winkel geopend. De Raspberry Pi Store staat in Cambridge en verkoopt naast ontwikkelbordjes ook merchandise en boeken. Daarnaast zijn er voorbeelden te zien van wat mogelijk is met de hardware.

De stichting kondigt de opening van de winkel aan met een kort bericht op zijn blog en een filmpje op YouTube waarin het interieur is te zien. De winkel staat in het Grand Arcade-winkelcentrum in de stad Cambridge en is dagelijks geopend.

In de winkel verkoopt de stichting zijn hardware, zoals de Raspberry Pi 3B+, het nieuwste ontwikkelbordje. De organisatie vraagt daar 32 pond voor, omgerekend zo'n 36,50 euro. Het RPi 3A+-model staat in de schappen voor 23 pond en de nieuwe Compute Module 3+ is er vanaf 27 pond.

Het is voor het eerst dat de Raspberry Pi-stichting zelf zijn producten verkoopt. De stichting die sinds 2012 bestaat leverde de ontwikkelbordjes voorheen enkel via wederverkopers.