Bose sluit alle winkels in onder meer Europa en VS

Fabrikant Bose sluit de eigen winkels in Europa, de VS, Australië en Japan. In andere delen van de wereld blijven de winkels wel bestaan. De fysieke winkels zijn volgens het merk overbodig door de opkomst van e-commerce.

Het gaat in totaal om 119 winkels, zegt Bose in een statement aan onder meer The Verge. Het is onbekend hoeveel daarvan in de Benelux zijn. Het lijkt erop dat Bose geen eigen winkels meer heeft in Nederland of België. In Duitsland en Frankrijk zijn nog wel winkels van het merk te vinden.

Het bedrijf redeneert dat online shoppen de fysieke winkel overbodig maakt. "Oorspronkelijk gaven onze winkels mensen een manier om onze entertainmentsystemen te ervaren, uit te proberen en er met ons over te praten. Dat was toen een radicaal idee, maar we hebben ons toen gericht op wat onze klanten nodig hadden en waar ze dat nodig hadden, en dat doen we nu dus ook."

Bose opende de eerste winkel in 1993. Winkels in onder meer China, India en Zuid-Korea blijven wel bestaan; het gaat daarbij om ongeveer 130 winkels. De verschuiving naar online winkelen is het sterkst in Europa, de VS, Australië en Japan, zo redeneert het bedrijf.