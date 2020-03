Bose wisselt stilletjes van ceo en stelt release van Earbuds 500 uit

De directeur van audiobedrijf Bose, Phil Hess, is na twee jaar opgestapt. Chief financial officer Jim Scammon heeft zijn functies overgenomen als chief operating officer van het bedrijf. Het bedrijf lijkt momenteel nog geen nieuwe ceo te hebben.

Bose heeft het vertrek van Hess niet aangekondigd, maar het bedrijf bevestigt het nieuws wel aan CNET. "Er is een 'leiderschapsverandering' geweest bij Bose. Phil Hess is in januari vertrokken." Tot voor kort werd Hess nog vermeld als ceo van het bedrijf op de website van Bose, hoewel de webpagina inmiddels offline is gehaald. In januari meldde het bedrijf al dat het alle eigen winkels in onder andere Europa en de VS zou sluiten. In totaal ging dat om 119 winkels. Naar eigen zeggen deed het bedrijf dit omdat er meer online wordt gewinkeld. Het bedrijf meldde hierbij niet dat Phil Hess rond die tijd ook is opgestapt.

Jim Scammon, die eerder werkzaam was als cfo van Bose, heeft enkele taken van Hess overgenomen. Zo is Scammon de nieuwe corporate president van het bedrijf, en heeft hij de functie voor chief operating officer aangenomen. Bij veel Amerikaanse bedrijven is de president operationeel leidinggevende, maar de functie kan overlappen met die van ceo. Voormalig Bose-ceo Bob Maresca werkt volgens Bose 'nauw samen met Scammon'.

De Bose Earbuds 500

Het bedrijf geeft geen reden voor het vertrek van Hess. Bose is een privaat bedrijf, waardoor het geen financiële cijfers hoeft te publiceren. Bose heeft recentelijk ook de release van zijn draadloze Earbuds 500-oordoppen uitgesteld vanwege een 'vertraagde ontwikkelperiode'. Het bedrijf meldt aan CNET dat deze vertraging groter is geworden door het SARS-CoV-2-virus.