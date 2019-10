Bose haalt Sleepbuds van de markt wegens accuprobleem, betaalt klanten terug

Bose haalt zijn Noise-Masking Sleepbuds uit het productengamma. De draadloze oortjes, die een betere nachtrust zouden opleveren door storende omgevingsgeluiden te verdoezelen, kampen met een accuprobleem dat niet kan worden verholpen. Ontevreden klanten krijgen hun geld terug.

De Noise-Masking Sleepbuds waarmee Bose in juni 2018 op de markt kwam, kunnen volgens de fabrikant last hebben van een accu die niet voldoende consistent of betrouwbaar werkt. Bose stelt dat de meeste gebruikers geen problemen ondervinden, maar dat er ook klanten zijn met 'een totaal andere ervaring'. Bij deze groep vallen de Sleepbuds op onverwachte momenten uit of laden ze via de bijgeleverde charging case niet volledig op. Volgens de specificaties zouden de oortjes telkens zestien uur meegaan.

Volgens Bose gaat het om een onoplosbaar probleem, waardoor de fabrikant zich genoodzaakt ziet om de Sleepbuds uit het assortiment te halen. Eigenaars worden in de komende dagen op de hoogte gebracht van deze beslissing, waarna zij de keuze krijgen uit twee oplossingen. Om te beginnen komt iedereen, dus ook wie geen problemen ondervindt, tot 31 december 2019 in aanmerking voor een volledige terugbetaling. De adviesprijs van de oortjes bij de introductie bedroeg 269,95 euro.

Eigenaars kunnen hun Sleepbuds ook houden en verder gebruiken, maar kunnen van Bose ook een nieuw stel oortjes krijgen uit een beperkte voorraad. Deze zijn volgens de fabrikant minder vatbaar voor het accuprobleem, maar 'niet volledig immuun'. In een brief op de website verontschuldigt Bose zich voor het ongemak en voor het feit dat het bedrijf in het verleden niet duidelijk genoeg over de problemen met de Sleepbuds heeft gecommuniceerd.

De Sleepbuds zijn niet te verwarren met in-ear headphones met actieve noisecancelling. Ze maken gebruik van noisemaskingtechnologie: slaapverstorend lawaai, zoals een snurkende partner of luidruchtige buren, wordt gemaskeerd door rustgevende geluiden. Via de app hebben gebruikers keuze uit een tiental zogeheten sleeptracks, zoals 'Ritselende bladeren', 'Oceaan' en 'Kampvuur'. Muziek of andere audio naar de Sleepbuds streamen is niet mogelijk.