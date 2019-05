Bose kondigt nieuwe noise cancelling-koptelefoon aan

Bose komt met een opvolger van zijn populaire koptelefoon QuietComfort 35 II. Het nieuwe model lijkt Noise Cancelling Headphones 700 te heten, en verscheen op de website van Bose, waaronder die in Nederland. Met de nieuwe 700-versie lijkt Bose voor een nieuw design te hebben gekozen.

De nieuwe koptelefoon kost in de onlinewinkel van Bose bijna 400 euro, en daarmee is het model iets duurder dan de QC35 II en vergelijkbare concurrerende modellen. Net als bij de QC35 II is noise cancelling de belangrijkste functionaliteit, en deze is nu op elf verschillende standen in te stellen. Daarnaast is er ondersteuning ingebouwde voor de augmented reality-dienst Bose AR, waarmee een koppeling gemaakt kan worden tussen geluid en ar-beelden.

Verder stelt Bose dat de accu het ongeveer twintig uur moet volhouden, en kan er binnen vijftien minuten voor 3,5 uur aan accucapaciteit worden bijgeladen via de ingebouwde usb c-poort. Daarnaast zijn er vier microfoons aan boord, waarbij het mogelijk moet zijn om de achtergrondgeluiden te onderscheiden van stemgeluid, en deze zo weg te filteren. Vragen kunnen gesteld worden aan Google Assistant en Amazon Alexa.

Vooralsnog is de nieuwe koptelefoon beschikbaar als pre-order, maar vanaf 20 juni gaat Bose deze wereldwijd leveren aan klanten die hebben besteld. Gezien de naamgeving is het mogelijk dat de QC 35 II, die inmiddels is afgeprijsd, leverbaar blijft.