Samsung kondigt usb c-controllers voor 100W-snelladen aan

Samsung heeft controllers voor op een usb c-poort aangekondigd waarmee het mogelijk moet zijn om een smartphone met 100W op te laden. Dat gebeurt dan op 20 volt en 5 ampère. Mogelijk gebruikt Samsung de nieuwe snellaadtechniek voor zijn aankomende smartphones.

Volgens de Koreaanse fabrikant gaat het om twee nieuwe power controllers, met de naam SE8A en MM101. Er zit flashgeheugen ingebouwd zodat fabrikanten de firmware desgewenst kunnen programmeren, waarna er een maximaal laadvermogen van 100 watt kan worden bereikt. De gebruikte chips voldoen aan de USB-PD 3.0-specificatie. De MM101 geeft daarnaast nog de mogelijkheid om gebruik te maken van aes-encryptie, aldus Samsung.

De SE8A is de eerste chip die uitkomt, waarbij Samsung aangeeft dat de massaproductie al is gestart. Het is niet bekend of er al geïnteresseerde fabrikanten zijn die de power controllers willen gebruiken in hun producten. Volgens Samsung wordt de MM101 momenteel gesampled, maar het is nog onduidelijk wanneer de massaproductie zal starten.

Mogelijk gaat de Koreaanse fabrikant de controllers ook in de eigen smartphones gebruiken. Fabrikanten van smartphones beconcurreren elkaar op hoe snel er kan worden opgeladen, waardoor de 100W-snellaadtechniek waarschijnlijk in toekomstige Galaxy-smartphones te zien zal zijn.