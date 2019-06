Vivo werkt aan 120W-snellaadtechniek om 4000mAh-accu in 13 minuten op te laden

De Chinese smartphonefabrikant Vivo heeft een teaser op zijn Weibo-account gezet waarin verwezen wordt naar snelladen met 120 watt. Daarmee zou een 4000mAh-accu in dertien minuten opgeladen zijn. Vivo noemt dat SuperFlash Charge 120W.

De teaser op Weibo geeft geen verdere informatie over hoe de techniek werkt. De afbeelding toont een smartphone met het opschrift Super FlashCharge 120W en noemt de tijd die nodig om en 4000mAh-accu op te laden. De snelst ladende Vivo-smartphone tot nu toe is de eerder dit jaar geïntroduceerde iQOO, die met een 44W-lader wordt geleverd. Dat toestel heeft ook een 4000mAh accu en het opladen duurt 45 minuten.

Wanneer Vivo met een smartphone komt die met 120 watt opgeladen kan worden is nog niet bekend. Bij het bericht op Weibo staat ook de hashtag Vivo 5g, wat aan lijkt te geven dat het om een nieuw topmodel gaat met een 5g-modem.

Ook Xiaomi lijkt aan een nieuwe snellaadtechniek te werken. Een topman van die fabrikant zetten eind maart een teaserfilmpje online van een smartphone die met 100 watt wordt opgeladen. Samsung kondigde eind mei usb-c-controllers aan voor smartphones die geschikt zijn voor snelladen met 100 watt.

Fabrikanten komen steeds met nieuwe technieken om smartphones sneller op te laden. Tweakers schreef begin dit jaar een achtergrondartikel over laadtechnieken. Oppo had tot nu toe de snelste laadtechniek in huis met zijn Super VOOC-lader op 50 watt.