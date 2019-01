Snelladen in een stroomversnelling

De laatste tijd worden er grote stappen gezet op het gebied van snelladen. Dat zien we onder meer aan de data die uit ons testlab komt. Het begon bij de Find X van Oppo, die in Europa wordt geleverd met Super VOOC . Uit onze tests bleek dat de smartphone al in dertig minuten 92 procent vol is met deze snellaadtechniek. De smartphone die op dat moment op de tweede plek stond, is de Huawei P20 en die is na dertig minuten 57 procent vol. Dat is nogal een verschil. Sinds die tijd zijn er een paar andere smartphones gekomen waarmee eveneens grote stappen zijn gezet op het gebied van laadsnelheid, zoals de Mate 20 Pro en de OnePlus 6T McLaren Edition.

Wat opvalt is dat dit allemaal Chinese fabrikanten zijn, die een soort wedloop lijken te zijn begonnen om telefoons zo snel mogelijk vol te pompen met elektriciteit. Maar zelfs Apple, dat nog altijd trage 5W-laders meelevert met iPhones, heeft in de afgelopen anderhalf jaar ook stappen gezet op het gebied van snelladen. Sinds de iPhone 8, 8 Plus en de iPhone X ondersteunen smartphones van Apple de nieuwste specificatie Power Delivery via usb-c. Je zult een usb-c Power Delivery-adapter en een usb-c naar lightning-kabel nodig hebben, maar dan kun je nog net iets sneller laden dan met een 12W-iPad-lader.

De aanleiding om dieper in deze materie te duiken is echter vooral de versnellende oplaadsnelheid bij diverse Android-smartphones. Hoe komt het dat de laadsnelheid bij die toestellen opeens zoveel hoger is dan voorheen? We waren laatst in China en hebben daar vragen kunnen stellen aan Oppo over de snelste smartphonelaadtechniek die op dit moment op de markt is. Ook nemen we de laadtechnieken van OnePlus en Huawei onder de loep.