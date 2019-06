Microsoft brengt testversie van Edge met Chromium-engine uit voor Windows 7 en 8

Microsoft maakt testversies van zijn nieuwe Edge-browser die is gebaseerd op de Chromium-engine beschikbaar voor Windows 7, 8 en 8.1. Sinds april verschijnen er al testversies voor Windows 10 en later volgden ook varianten voor macOS.

De preview builds van het Microsoft Edge Canary-kanaal zijn nu ook te downloaden voor de oudere Windows-versies. Deze versie wordt vrijwel dagelijks geüpdatet. Er is ook een Dev-kanaal met wekelijkse updates, maar die versie is alleen beschikbaar voor Windows 10 en macOS. Binnenkort moet ook het bètakanaal geactiveerd worden, waarin releases een tussenpoos van zes weken hebben. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe Edge-browser het bètastadium bereikt.

Microsoft schrijft dat de functionaliteit van de testversie van de Edge-browser op de oudere Windows-versies grotendeels gelijk is als op Windows 10. Wat het verschil is noemt de browsermaker niet. Microsoft heeft toegezegd dat de nieuwe Edge-versie voor alle Windows-versies die nog ondersteuning krijgen beschikbaar zal zijn. Nu er ook versies zijn voor Windows 7, 8 en 8.1 is die belofte ingelost.

Eind vorig jaar maakte Microsoft bekend met een nieuwe versie van Edge te komen die gebaseerd is op de Chromium-engine. De browser krijgt een Internet Explorer-modus in tabs, die compatibel is met IE11. Tweakers publiceerde in april een preview van de nieuwe Edge-browser.