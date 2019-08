Microsoft biedt langer gratis Windows 7-ondersteuning voor Enterprise-klanten

Microsoft geeft sommige klanten met Windows 10 Enterprise een jaar langer gratis beveiligingsondersteuning voor Windows 7. Het gaat om klanten met Windows E5 of Microsoft 365 E5, die daardoor na 14 januari 2020 niet hoeven te betalen voor extra ondersteuning.

Dat blijkt uit een document dat Microsoft heeft gepubliceerd, waarin het bedrijf veelgestelde vragen beantwoordt over het naderende einde van Windows 7. Op 14 januari 2020 stopt de beveiligingsondersteuning voor het besturingssysteem, maar veel organisaties en overheden hebben moeite om al hun computers op tijd over te zetten. Normaal gesproken moeten zij in dat geval betalen voor extra beveiligingsondersteuning.

Microsoft zegt nu dat klanten met een lopend Windows 10 Enterprise E5-abonnement die beveiligingsondersteuning een jaar langer gratis krijgen. Dat is het duurste abonnement dat Microsoft biedt; E3-gebruikers krijgen de gratis ondersteuning niet. Ook klanten met Microsoft 365 E5 kunnen de verlengde ondersteuning krijgen. Volgens Microsoft moet het E5-abonnement wel doorlopen tot het einde van het extra jaar en daarna zolang de extra ondersteuning nog gewenst is.

Na het eerste gratis extra jaar moeten Enterprise-klanten alsnog betalen als zij ondersteuning willen. Het gaat dan om 50 dollar per computer voor het eerste jaar, en 100 dollar voor het tweede. Dat zijn ook de prijzen die klanten zonder Enterprise-of met een Enterprise E3-abonnement betalen.