Microsoft stopt met drivers van derde partijen voor Windows 7 via Windows Update

Microsoft is gestopt met het publiceren van drivers naar Windows Update voor Windows 7 SP1, Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2. Organisaties met verlengde ondersteuning kunnen drivers blijven distribueren via Windows Server Update Services.

Microsoft stopt met het publiceren van met SHA-2 ondertekende drivers naar Windows Update voor Windows 7 SP1 en Windows Server 2008 en 2008 R2 vanwege compatibiliteitsproblemen. Het bedrijf was al gestopt met SHA-1-certificaten voor driverondertekening. De SHA-1 Trusted Root Certificate Authority is op 9 mei van dit jaar verlopen voor Windows 7 SP1 en Windows Server 2008 en 2008 R2.

Bedrijven konden via het Microsoft Trusted Root Program nog steeds met SHA-2 ondertekende drivers voor de verouderde Windows-versies publiceren. In 2019 bracht Microsoft SHA-2-ondersteuning naar de Windows-versies om dat mogelijk te maken. Deze drivers kunnen volgens Microsoft echter compatibiliteitsproblemen vertonen, waarbij systemen niet meer booten of andere problemen vertonen dankzij code integrity failures. Microsoft zou de Windows-versies moeten aanpassen om een einde aan de problemen te maken, maar de software is niet meer ondersteund.

Het blijft tot januari 2023 voor bedrijven wel mogelijk drivers voor de betreffende besturingssystemen aan te leveren als onderdeel van het Windows Hardware Compatibility Program. De ondersteuning voor de Windows-versies stopte 14 januari 2020 weliswaar, maar organisaties zoals overheden kunnen betaalde Extended Security Update-ondersteuning afnemen via Microsoft als ze nog systemen met bijvoorbeeld Windows 7 hebben draaien. Die organisaties kunnen driverupdates doorvoeren via Windows Server Update Services, of WSUS.