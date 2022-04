EU gaat onbelemmerde doorgifte data van EU-burgers naar VK toestaan

De EU-lidstaten hebben zich achter besluiten geschaard om het belemmeren van gegevensstromen na het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU te voorkomen. De Britse waarborgen voor de bescherming van de data zouden voldoende zijn.

De stap betekent dat bedrijven en organisaties persoonsgegevens van de EU naar Groot-Brittannië mogen blijven doorgeven. De lidstaten hebben unaniem de besluiten van de Europese Commissie voor de ongehinderde datastroom naar Groot-Brittannië goedgekeurd. Die gegevensstroom was ondanks de Brexit al mogelijk op basis van tijdelijke besluiten, maar de goedkeuring opent de weg naar vrije gegevensstromen voor langere tijd, schrijft Netzpolitik, dat bevestiging van de Europese Commissie over de besluitvorming kreeg. Volgens de site moet het college van Eurocommissarissen nu nog officiële goedkeuring geven, maar dat zou een formaliteit zijn.

De goedkeuring van de zogenoemde adequaatheidsbesluiten op basis van artikel 45 van de AVG betekent dat de EU vaststelt dat de gegevensbescherming in Groot-Brittannië van een vergelijkbaar niveau is als de AVG. De autoriteiten van het land zouden het gebruik van gegevens van EU-burgers bijvoorbeeld beperken tot wat 'strikt noodzakelijk is om het legitieme doel te bereiken'. De EU nam eerder vergelijkbare adequaatheidsbesluiten voor onder andere Canada, Japan, Israël en Zwitserland.

Netzpolitik wijst er op dat het EU-Hof vorig jaar een streep haalde door het Privacy Shield-verdrag tussen de EU en de VS, dat de doorgave van data van EU-burgers naar dat land regelde en dat ook op een adequaatheidsbesluit gebaseerd was. Het EU-Hof wees daarbij op 'beperkingen bij de bescherming van persoonsgegevens die voortkomen uit de Amerikaanse wetgeving over de toegang tot en het gebruik van die data door Amerikaanse autoriteiten', en benadrukte de verregaande surveillanceprogramma's in de VS.

Volgens critici doen de Britse inlichtingendiensten GCHQ en MI6 niet onder voor de Amerikanen, wat onder andere uit de Snowden-onthullingen zou blijken. Ook het Europees Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens spraken zich uit over massaal verzamelen van communicatie- en locatiegegevens van gebruikers van een telecommunicatiedienst door het GCHQ. Dit is in strijd met grondrechten, zo luidde het oordeel.