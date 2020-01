Britse toezichthouder: GDPR blijft ook tijdens Brexit-transitie gelden

De Europese privacywet geldt nog het hele jaar in het Verenigd Koninkrijk. Zolang het land in de transitiefase van de EU-uittreding zit, moeten bedrijven zich aan de privacyregels houden. Wat er na 2020 met de regelgeving gebeurt, is niet bekend.

Dat schrijft het Information Commissioner's Office, de Britse privacytoezichthouder. Het ICO wijst op de transitieperiode die het Verenigd Koninkrijk vrijdag ingaat. Tijdens die periode kan het land met de rest van de EU Brexit-regels afspreken. De transitieperiode loopt tot 31 december van dit jaar. "Tijdens deze periode is het business as usual voor databescherming", schrijft de toezichthouder. Dat betekent dat bedrijven die gegevens verwerken, nog steeds moeten voldoen aan de regels die vanuit Europa zijn opgelegd, zoals het vragen om toestemming.

Welke privacywetgeving vanaf 2021 zal gelden in het land, is zoals veel andere Brexit-zaken niet duidelijk. "Het is nog niet bekend hoe het databeschermingslandschap er aan het eind van de transitieperiode uit komt te zien", schrijft het ICO. "We erkennen dat bedrijven zorgen hebben over het verwerken van persoonsgegevens in de toekomst", is het enige wat de toezichthouder daaraan toevoegt. Het ICO zegt dat het de situatie nauwlettend blijft volgen en de eigen richtlijnen bijwerkt als dat nodig is.