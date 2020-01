Samsung brengt Android 10 uit voor Nederlandse Galaxy S9-gebruikers

Samsung is begonnen met de verspreiding van de upgrade naar Android 10 voor Galaxy S9-toestellen in Nederland. De verspreiding begon eerder al in andere landen, waaronder de Verenigde Staten en Duitsland.

Het gaat om een over-the-air-update ter grootte van 1762MB. Onder meer op GoT melden verschillende gebruikers in Nederland dat hun toestellen de update binnenkrijgen. Naast Android 10 bevat de update ook One UI 2, de tweede versie van Samsungs nieuwe uitgave van Android. De beveiligingspatch heeft 1 januari 2020 als datum.

In een schema dat eerder aan Duitse gebruikers werd gestuurd, stond dat de Galaxy S9 en S9+ in maart de update voor Android 10 zouden krijgen, maar onlangs konden gebruikers in Duitsland de nieuwste versie van het besturingssysteem al downloaden. SamMobile liet onlangs nog een schema van Samsung zien waarin de update voor de meeste landen voor februari is gepland. De Galaxy S9 kreeg eind 2018 de update voor Android Pie.

Samsung is begin december vorig jaar begonnen met de verspreiding van Android 10 voor de Galaxy S10.