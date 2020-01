LG maakt bekend welke smartphones Android 10-upgrade krijgen

LG heeft bekendgemaakt welke van zijn smartphones de upgrade naar Android 10 krijgen. Alle high-end modellen van 2018 en 2019 zitten daarbij, maar de G6 en V30 uit 2017 niet. Ook de goedkoopste K-telefoons krijgen geen Android 10.

De informatie staat op de Italiaanse site van LG, in een post die door Android Police werd gevonden. Het ligt voor de hand dat de releasedata in de Benelux niet veel zullen verschillen. De eerste telefoon die de upgrade gaat krijgen, is de G8X ThinQ met zijn Dual Screen-accessoire. Die krijgt in het voorjaar Android 10. In de zomer volgen onder meer de G8S, G7 en V40. De goedkopere toestellen volgen tegen het einde van het jaar.

Daarmee stoppen de Android-upgrades voor de high-end modellen uit 2017: de G6 en V30. Die kwamen uit met Android 7.0 Nougat. Ook krijgen de K20 en K30 van vorig jaar geen upgrade. Die kwamen vorig najaar uit.

De upgrade bevat naast Android 10 een nieuwe versie van LG's Android-uitgave UX 9.0 met desktopmodus. Daarbij kunnen gebruikers de usb-c-poort gebruiken om een monitor aan te sluiten en zo de telefoon als desktop te gebruiken. LG opende in 2018 een divisie die verantwoordelijk werd voor snellere updates voor zijn smartphones.