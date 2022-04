LG presenteert nieuwe budgetsmartphones in K-serie met vier camera's

LG heeft nieuwe modellen aangekondigd in zijn K-serie van goedkope smartphones. De drie telefoons hebben een lcd met gat bovenin voor de frontcamera. Achterop zitten vier cameralenzen, maar de telefoons hebben verschillende camera's.

De goedkoopste van de drie heeft achterop een primaire camera met een resolutie van 13 megapixels, terwijl de twee duurdere telefoons 48-megapixelcamera's hebben, meldt het bedrijf. Ook de frontcamera verschilt onderling tussen de modellen, net als werkgeheugen en opslag. Het gewicht verschil iets, maar verder zijn de nieuwe telefoons op gebied van afmetingen en scherm gelijk.

De telefoons komen relatief vroeg uit, want de voorgangers zijn van eerder dit jaar. Die modellen zoals de K51 en K61 hebben een ander ontwerp met gat linksboven in het scherm en een camera-eiland midden achterop in plaats van linksboven. LG specificeert niet welke socs er in de toestellen zitten, de fabrikant noemt alleen het aantal cores.

LG zegt dat de telefoons vanaf volgende maand in Europa uitkomen, maar noemt geen adviesprijzen. De K41 is momenteel niet verkrijgbaar in Nederland. De K51 staat in de Pricewatch voor rond 150 euro, terwijl de K61 rond 190 euro moet kosten. Bij hun introductie kostten die telefoons 229 en 279 euro. De prijzen van de opvolgers zijn vermoedelijk vergelijkbaar.