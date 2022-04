Nintendo brengt Kirby Fighters 2 uit voor Switch

Nintendo heeft Kirby Fighters 2 uitgebracht voor de Nintendo Switch. In het vechtspel kunnen tot vier spelers het tegen elkaar opnemen en er is een verhaalmodus om alleen of met iemand anders samen te spelen. De game staat in de eShop voor 20 dollar.

Kirby Fighters 2 heeft ondersteuning voor lokale multiplayer met maximaal vier spelers op één Switch-console. Ook kunnen vier spelers met ieder een eigen Switch-handheld het lokaal tegen elkaar opnemen. Nintendo Switch Online-abonnees kunnen daarnaast online tegen elkaar vechten.

Spelers hebben keuze uit zeventien verschillende Kirby's, die ieder eigen vechtkunsten hebben. In de verhaalmodus krijgen spelers een buddy, die kan door de computer bestuurd worden, of door een andere speler. Het doel is om gevechten te winnen en zo uiteindelijk Meta Knight en King Dedede te verslaan.

Nintendo had Kirby Fighters 2 niet eerder aangekondigd. De game is per direct beschikbaar en staat in de Amerikaanse eShop voor 20 dollar. Het spel is de opvolger van Kirby Fighters Deluxe, een game die in 2014 voor de Nintendo 3DS verscheen.