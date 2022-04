Nintendo kondigt Zelda-game Hyrule Warriors: Age of Calamity aan voor Switch

Nintendo brengt op 20 november een nieuwe Zelda-actiegame uit voor de Switch. Hyrule Warriors: Age of Calamity is een prequel van The Legend of Zelda: Breath of the Wild. De nieuwe game speelt zich honderd jaar voor de gebeurtenissen in dat spel af.

De nieuwe game wordt gemaakt door Koei Tecmo, de studio die ook verantwoordelijk is voor hack'n'slashgame Hyrule Warriors uit 2014. De nieuwe Zelda-game heeft een vergelijkbare strategische gameplay, die is gericht op het uitvoeren van combo's en speciale vaardigheden. Spelers nemen het in hun eentje op tegen grote hoeveelheden vijanden en krijgen daarbij de keuze uit een grote hoeveelheid speelbare personages, aldus de makers.

Hyrule Warriors: Age of Calamity is een ander soort game dan The Legend of Zelda: Breath of the Wild, maar het verhaal sluit wel aan bij dat spel. De gebeurtenissen spelen zich honderd jaar voor die game af. De ontwikkelaars hebben naar eigen zeggen nauw samengewerkt met het Zelda-team. Nintendo brengt Hyrule Warriors: Age of Calamity op 20 november uit. De game kost 60 euro.

Nintendo werkt ook aan een opvolger voor Breath of the Wild, de Zelda-game uit 2017. Die opvolger werd al aangekondigd tijdens de E3-gamebeurs in 2019. Wanneer dat spel uitkomt, is nog niet bekend. Nintendo zegt dat spelers daar 'nog wat langer' op moeten wachten.