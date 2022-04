Gegevens van 65.000 Koei Tecmo-forumgebruikers zijn gestolen bij datalek

Het Japanse Koei Tecmo is getroffen door een datalek. Hierin is onder andere een forumdatabase buitgemaakt, die gegevens van ongeveer 65.000 gebruikers bevat. Het bedrijf heeft inmiddels zijn Europese en Amerikaanse websites offline gehaald.

Een hacker claimde op 20 december al de Europese website van Koei Tecmo gehackt te hebben, zo schrijft Bleeping Computer. De hacker zou dat bereikt hebben door gerichte phishingmails naar medewerkers te hebben verstuurd. Als onderdeel van de aanval werd onder andere een forumdatabase met 65.000 gebruikers gestolen. Onder de gestolen informatie vallen onder andere e-mailadressen, ip-adressen, gebruikersnamen, verjaardagen en gehashte wachtwoorden met salt. De datalek zou beperkt zijn tot het forum en er zouden geen financiële gegevens van gebruikers buit zijn gemaakt.

Details over de Koei Tecmo-datalek. Afbeelding via Bleeping Computer

Bleeping Computer schrijft dat de hacker de database voor 0,05 bitcoin trachtte te verkopen op een hackersforum. Omgerekend komt dat neer op ongeveer 1100 euro. De dader zou ook shell-toegang tot de website verkopen voor 0,25 bitcoin, wat op het moment van schrijven een waarde van ongeveer 5500 euro heeft. Op 23 december zou de hacker de forumdatabase gratis beschikbaar hebben gemaakt op het forum, zo schrijft Bleeping Computer, die een deel van de database heeft ingezien.

Koei Tecmo heeft als reactie zijn Europese en Amerikaanse websites offline gehaald. Op de websites schrijft het bedrijf de situatie te onderzoeken. "Vanwege een mogelijke externe cyberaanval, is deze website tijdelijk gesloten terwijl we de kwestie onderzoeken." Inmiddels zou het bedrijf ook een advisory hebben gepubliceerd, waarin wordt vermeld dat het Britse onderdeel van zijn website is getroffen door een cyberaanval. Koei Tecmo meldt dat er geen eisen of bedreigingen naar het bedrijf zijn opgestuurd die op een ransomware-infectie kunnen wijzen.

Koei Tecmo ontstond in 2009 na een fusie van Tecmo en Koei. Het bedrijf bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder Koei Tecmo Games. Die studio staat onder andere bekend om game-franchises als Nioh, Dynasty Warriors, Hyrule Warriors en Dead or Alive. Eerder dit jaar bracht de ontwikkelaar Hyrule Warriors: Age of Calamity uit in samenwerking met Nintendo.