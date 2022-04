Gerucht: Nvidia's komende Lovelace-gpu's krijgen maximaal 18.432 CUDA-cores

Nvidia komt volgens geruchten met een nieuwe gpu-architectuur, genaamd Lovelace. Gpu's op basis van deze architectuur worden vermoedelijk op 5nm geproduceerd en zouden maximaal 18.432 CUDA-cores krijgen.

Twitter-gebruiker kopite7kimi, die vaker details over onaangekondigde componenten deelt, meldt dat de AD102-gpu op basis van Lovelace mogelijk twaalf graphics processing clusters krijgt, terwijl de huidige Ampere-architectuur over zeven van dergelijke clusters beschikt. Daarmee zou de Lovelace-chip beschikken over maximaal 72 tpc's, 144 streaming multiprocessors en 18.432 CUDA-cores. Dat is een toename van 71 procent ten opzichte van de huidige GA102-gpu, zo schrijft ook VideoCardz. Het is nog niet duidelijk wanneer de eerste Lovelace-gpu's op de markt verschijnen.

De eerste berichten over een Nvidia Lovelace-architectuur verschenen eerder deze maand. Daarbij werd al gemeld dat de gpu's gemaakt worden op een 5nm-procedé. Het is nog niet duidelijk wie de gpu's gaat produceren; TSMC en Samsung maken beide al chips op hun eigen 5nm-nodes. Samsung produceert momenteel de huidige RTX 30-videokaarten van Nvidia, maar de voorgaande RTX 20-gpu's werden gemaakt op TSMC's 12nm-procedé.

Lovelace zou de huidige Ampere-architectuur opvolgen. Aanvankelijk werd verwacht dat Hopper de eerstvolgende gpu-serie van de chipfabrikant zou zijn, maar volgens geruchten wordt deze architectuur uitgesteld. Hopper zou de eerste Nvidia-gpu zijn die gebruikmaakt van 'multi-chip modules'. Het is nog niet duidelijk of die architectuur uiteindelijk ook in consumenten-gpu's terechtkomt.

Nvidia's gpu-architecturen Gpu AD102 (Lovelace)* GA102 (Ampere) TU102 (Turing) Procedé 5nm 8nm Samsung 12nm TSMC Graphics processing clusters 12 7 6 Texture processing clusters 72 42 36 Streaming multiprocessors 144 84 72 CUDA-cores (fp32) 18.432 10.752 4608

*Op basis van onbevestigde geruchten