'Nvidia geeft medium toch weer reviewsamples'

YouTube-kanaal Hardware Unboxed krijgt weer reviewsamples van Nvidia. Op vrijdag kwam naar buiten dat het kanaal deze niet meer zou krijgen wegens een gebrek aan focus op raytracing, maar Nvidia biedt nu zijn excuses aan en draait alles terug, aldus het kanaal.

Dat tweette Hardware Unboxed op zaterdagavond. Ze delen de e-mail zelf niet en citeren er ook niet uit, dus het enige dat bekend is, is wat HWU erover deelt. Het kanaal spreekt een dank uit aan mede-tech-YouTuber Linus Sebastian van Linus Tech Tips, die in een recente aflevering van zijn WAN Show zijn sterke afkeuring hierover uitsprak en de e-mail voorlas.

Volgens Hardware Unboxed had Nvidia er een probleem mee dat het leeuwendeel van de benchmarks die het kanaal deed op een RTX 3060 Ti-review over rasterization ging en nauwelijks over raytracing. Die verhouding was achttien tegenover een. Nvidia zei volgens HWU dat het zou kunnen overwegen opnieuw reviewsamples te sturen als het kanaal 'zijn redactionele richting zou veranderen'. HWU zei dat niet van plan te zijn, maar naar aanleiding van deze zet ook niet extra kritisch tegenover Nvidia-hardware te gaan staan. Hardware Unboxed stelt dat er een video komt waarin ze de zaak verder toelichten. Die wordt naar hun eigen verwachting ergens in de komende dagen online gezet.