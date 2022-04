YouTuber plaatst vier minuten durende hands-onvideo met Samsung Galaxy S21+

YouTuber Random Stuff 2 heeft een uitgebreide hands-on-video van de Samsung Galaxy S21+ geplaatst. Hij zou het apparaat al meerdere weken in handen hebben en geeft een rondleiding van vier minuten.

Random Stuff 2 noemt de telefoon 'in één woord: heel goed'. Hij draait er GeekBench 5 op en het toestel behaalt scores van 1115 in de singlecoretest en 3326 in multicore. Verder is te zien dat hij Android 11 draait en stelt Random Stuff 2 dat de accu het 'makkelijk een hele dag volhoudt'. Wat ook opvalt is dat de bezels van het toestel ten opzichte van zijn voorgangers, de Galaxy S20-serie, dunner zijn geworden aan de onder- en bovenkant.

Onlangs kwam via Android Police naar buiten dat Samsung van plan zou zijn de nieuwe S21-serie te onthullen op 14 januari aanstaande. Dat baseert het op bronnen die het echter niet prijsgeeft. Verder gaf de site prijs dat de S21 en S21+ beiden een vlak scherm krijgen, wat deze nieuwe video ook bevestigt. De S21 Ultra zou wel gebogen schermranden krijgen. Opvallend is ook dat het display een downgrade zou krijgen van 1440p naar 1080p, maar dat moet een merkbaar verschil in accuduur gaan opleveren.

Samsung Galaxy S21-line-up* Model Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21+ Samsung Galaxy S21 Ultra Scherm 6,2", Full-HD+, LTPS, 120Hz 6,7", Full-HD+, LTPS, 120Hz 6,8", WQHD+, LTPO, 1-120Hz (adaptive refresh rate) OS One UI 3.1, gebaseerd op Android 11 One UI 3.1, gebaseerd op Android 11 One UI 3.1, gebaseerd op Android 11 Soc Qualcomm Snapdragon 888 of Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 888 of Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 888 of Samsung Exynos 2100 Accucapaciteit 4000mAh 4800mAh 5000mAh Camera's Groothoek: 12 megapixel Primair: 12 megapixel Telefoto: 64 megapixel Groothoek: 12 megapixel Primair: 12 megapixel Telefoto: 64 megapixel Groothoek: 12 megapixel Primair: 108 megapixel Telefoto ('3x zoom'): 10 megapixel Telefoto ('10x zoom'): 10 megapixel Connectiviteit 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Kleuropties Phantom Violet Phantom Pink Phantom Gray Phantom White Phantom Violet Phantom Black Phantom Silver Phantom Black Phantom Silver Releasedatum Januari 2021 Januari 2021 Januari 2021

* Op basis van geruchten