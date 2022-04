Afbeelding toont mogelijk cameraspecs Samsung Galaxy S21 Ultra

Er zijn afbeeldingen en details verschenen van de Samsung Galaxy S21 Ultra. Een van deze afbeeldingen toont enkele details van de camera's aan de achterkant van de telefoon, terwijl een andere afbeelding juist de voorkant laat zien.

Samsung-leaker Ice Universe heeft de afbeeldingen op Twitter en Instagram gezet. De primaire camera is volgens de informatie een 108-megapixelsensor met pixels van 0,8 micron groot, goed voor een sensoroppervlakte van 70 vierkante millimeter. De HM3-sensor is even groot als de HM2-sensor van de Galaxy S20 Ultra en Note 20 Ultra. Scherpstellen gaat met laserautofocus.

De secundaire camera is een Sony IMX563, een 12-megapixelsensor van rond 23 vierkante millimeter groot. De derde camera is Samsung 3J1, een 10-megapixelsensor van 15 vierkante millimeter met pixels van 1,22 micron en een beeldhoek die 3x zoom geeft ten opzichte van de primaire camera. De vierde camera is een periscopische telelens met dezelfde 3J1-sensor, maar dan met 10x zoom ten opzichte van de primaire camera.

De foto op Instagram toont de voorkant van de telefoon, met een gat centraal boven in het scherm voor de frontcamera. Aan de foto te zien is het scherm niet of minimaal gebogen aan de zijkanten. Ook verscheen een video met een foto van de S21 en S21 Ultra van Sakitech. Eerder kwamen al specs en renders van de telefoon naar buiten. Samsung zou de S21-serie volgende maand willen presenteren.

Update, 16:44: Er stond nog een afbeelding onder dit artikel, maar zoals tweaker Skix_Aces opmerkte leek dat een echte foto, maar was er genoeg reden om aan te nemen dat het ging om een vervalsing of wellicht een impressie. Daarom is die foto weg.

Samsung Galaxy S21-line-up* Model Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21+ Samsung Galaxy S21 Ultra Scherm 6,2", Full-HD+, LTPS, 120Hz 6,7", Full-HD+, LTPS, 120Hz 6,8", WQHD+, LTPO, 1-120Hz (adaptive refresh rate) OS One UI 3.1, gebaseerd op Android 11 One UI 3.1, gebaseerd op Android 11 One UI 3.1, gebaseerd op Android 11 Soc Qualcomm Snapdragon 888 of Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 888 of Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 888 of Samsung Exynos 2100 Accucapaciteit 4000mAh 4800mAh 5000mAh Camera's Groothoek: 12 megapixel Primair: 12 megapixel Telefoto: 64 megapixel Groothoek: 12 megapixel Primair: 12 megapixel Telefoto: 64 megapixel Groothoek: 12 megapixel Primair: 108 megapixel Telefoto ('3x zoom'): 10 megapixel Telefoto ('10x zoom'): 10 megapixel Connectiviteit 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Kleuropties Phantom Violet Phantom Pink Phantom Gray Phantom White Phantom Violet Phantom Black Phantom Silver Phantom Black Phantom Silver Releasedatum Januari 2021(?) Januari 2021(?) Januari 2021(?)

* Op basis van geruchten