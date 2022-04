Synology maakt bèta DSM 7.0 beschikbaar en brengt definitieve versie in 2021 uit

Synology maakt deze week een openbare bèta van DSM 7.0 beschikbaar. De uiteindelijke release van de gratis update van DiskStation Manager volgt in 2021, maar wanneer dat precies is, meldt het bedrijf niet.

Synology meldt dat de openbare bètaversie vanaf dinsdag 8 december te downloaden is. Hoelang de bètaperiode gaat duren, meldt het bedrijf niet. Ergens in 2021 moet de release-introductie volgen. Gebruikers konden DSM 7.0 al testen, maar dat betrof een previewversie. De bètaversie komt dichter overeen met hoe de uiteindelijke versie zal zijn. Synology kondigde versie 7.0 van DSM in 2018 aan de bedoeling was dat de software in de eerste helft van 2019 zou verschijnen. Na meerdere keren uitstel, wordt dat dus ergens in 2021.

De software biedt tal van verbeteringen tegenover de huidige versie van DiskStation Manager. Synology belooft dat de workflow bij opslagfuncties vereenvoudigd zijn. Zo kloont DSM de oude schijf bij schijfvervanging zonder de opslagpool te beschadigen, als een nieuwe schijf in een reservesleuf wordt geplaatst. Ook komt er een automatische reparatiefunctie. Verder is er een SSD Cache Advisoren belooft het bedrijf snellere raid 6-prestaties, hogere snelheden bij het terugschrijven van een ssd-cache en ondersteuning voor volumes tot 1PB voor archieftaken.

Met Synology Secure SignIn komt er een mobiele app waarmee systeembeheerders accounts kunnen beveiligen en inloggen kunnen goedkeuren, al dan niet via tweefactorauthenticatie. Verder brengt versie 7.0 van DSM ondersteuning voor FIDO2, zodat verificatiemethodes als USB- sleutels, Windows Hello en macOS Touch ID te gebruiken zijn. De software markeert ook de start van Hybrid Share, waarmee gebruikers hun lokale opslag moeten kunnen uitbreiden met online opslag.