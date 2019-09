Synology brengt bèta DSM 7.0 nog dit jaar uit

Synology maakte tijdens zijn Synology 2020-evenement in Utrecht bekend dat de testversie van DSM 7.0 nog dit jaar beschikbaar moet komen. De zevende versie van DiskStation Manager heeft onder andere een gewijzigde interface.

Synology viert in 2020 zijn twintigste verjaardag en meldde in Utrecht dat er zes miljoen apparaten wereldwijd actief zijn en dat er cumulatief inmiddels 150 miljoen downloads van zijn DSM-software zijn geweest. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend aan versie 7.0 van DSM te werken. Over een releasdatum voor de bèta bleef het sindsdien lang stil maar tegen Tweakers meldt managing director Rosiel Lee dat de testversie van de software nog dit jaar moet verschijnen. '

Met DSM 7.0 geeft Synology de interface een opruim- en opfrisbeurt en er zijn snelheids- en beheerverbeteringen. Zo claimt het bedrijf dat de inlogtijd is teruggebracht van twaalf naar zes seconden. Gebruikers die hun nas via de browser benaderen via een verbinding zonder tls-encryptie kunnen volgens Synology met een enkele klik via QuickConnect een certificaat verkrijgen van Let's Encrypt.

Daarnaast geeft DSM volgens de maker straks beter advies over de beste omvang van de ssd-cache en zet de software een lock op metadata in de ssd-cache, wat flinke prestatieverbeteringen moet opleveren. Ook zijn er wijzigingen bij de Resource Monitor, die toont in een grafiek een overzicht van de prestaties om bijvoorbeeld bottlenecks te kunnen identificeren. Het vrijmaken van vrije opslagruimte moet makkelijker worden. DSM 7.0 biedt daarvoor onder andere een gedetailleerder overzicht van snapshots.