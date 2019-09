Keuringsinstantie toont specs en foto's van Redmi-telefoon met 5000mAh-accu

Op de website van Chinese keuringsinstantie TENAA zijn details en foto's van een aankomende Redmi-telefoon verschenen. De telefoon heeft een accucapaciteit van 5000mAh. Vermoedelijk gaat het om de Redmi 8A.

De Tenaa-listing onthult dat de telefoon een lcd van 6,2" met een resolutie van 1520x720 pixels. Dit komt overeen met een beeldverhouding van 19:9. De telefoon is 9,2mm dik en weegt 188 gram. De behuizing van 15,6x7,5cm herbergt een accu met een capaciteit van 5000mAh.

De telefoon bevat een onbekende processor met acht cores die draaien op 2GHz. De Redmi 7A, die Xiaomi eerder dit jaar uitbracht, bevat ook een op octacore-cpu die draait op 2GHz, de Qualcomm Snapdragon 439. De onbekende Redmi-telefoon zal draaien op Android 9.

De telefoon komt in varianten met 16GB, 32GB en 64GB aan opslagcapaciteit. Dit is uit te breiden met maximaal 512GB met een micro-sd-kaart. Op de website van TENAA staat dat de telefoon 2GB, 3GB of 4GB ram kan bevatten. Mogelijk is de hoeveelheid ram afhankelijk van de opslaggrootte van de telefoon.

Het is nog onduidelijk of de telefoon een usb-c-connector heeft. De Redmi 7A heeft nog een micro-usb-poort. De telefoon heeft een enkele 12-megapixelcamera aan de achterkant. De selfiecamera heeft een resolutie van acht megapixels. Video-opnames zullen een maximale resolutie van 1920x1080 pixels hebben. Xiaomi heeft de Redmi-telefoon nog niet aangekondigd en heeft niet gereageerd op het verschijnen van de foto's en details. Tenaa laat vaak foto's en specs van onaangekondigde smartphones zien: fabrikanten moeten hun smartphones laten keuren voor ze op de Chinese markt mogen verschijnen.