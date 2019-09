ABN Amro en QuSoft werken samen aan algoritmen voor quantumcomputers

ABN Amro en QuSoft zijn een samenwerkingsproject met de naam DisQover gestart om onderzoek te doen naar het gebruik van zogenoemde quantumalgoritmen voor de financiële sector. Die algoritmen zouden bijvoorbeeld afwijkingen in financiële data kunnen detecteren.

ABN Amro en het Nederlandse onderzoekscentrum QuSoft kondigden hun samenwerking tijden de Quantum Tech-conferentie in Boston aan. De bank wil zich hiermee voorbereiden op de eventuele komst van een werkende quantumcomputer voor de financiële sector. Nu al onderzoek doen zou nodig zijn om vast te stellen bij welke problemen zo'n systeem kan helpen.

Wereldwijd verrichten universiteiten en bedrijven onderzoek naar quantumcomputers. Die bieden in potentie parallelle rekenkracht die de prestaties van klassieke supercomputers ver overstijgt, omdat quantumbits in bepaalde mate zowel een 1 als een 0 kunnen vertegenwoordigen.

Naast de technische uitdagingen is er ook nog veel werk te verrichten op het gebied van algoritmen. Wetenschappers zoeken naar bruikbare algoritmen die kunnen draaien op quantumcomputers en waarvan bewezen kan worden dat ze flinke voordelen bieden. Daarvan zijn er inmiddels enkele tientallen. In Nederland richt QuSoft zich hierop; dit is een onderzoekscentrum van het CWI, de UvA en de VU.

ABN Amro denkt aan toepassing bij het verwerken en monitoren van financiële transacties, het constateren van afwijkingen bij grote hoeveelheden data en het maken van nauwkeurige risico-inschattingen. Voor dit soort toepassingen zouden klassieke computers op termijn niet meer toereikend zijn vanwege de toename van de hoeveelheid te verwerken financiële data.

Het doel van het DisQover-project is om herbruikbare delen van geschikte quantumalgoritmen te vinden. Voor het testwerken gebruiken de onderzoekers hybride computers, deels klassiek, deels quantum, en quantumsimulatoren waarmee quantumhardware gesimuleerd wordt voor het draaien van algoritmen.