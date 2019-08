Xiaomi brengt Redmi Note 8 Pro uit met 64-megapixelcamera

Xiaomi heeft op een evenement in Beijing de Redmi Note 8 en Note 8 Pro aangekondigd. Het topmodel heeft een 64-megapixelcamera, de niet-Pro-variant heeft een 48-megapixelcamera. Beide toestellen hebben vier camera's, waaronder een groothoek- en macrocamera.

Beide telefoons hebben een lcd met een resolutie van 2340x1080 en een verhouding van 19,5:9. De Redmi Note 8 Pro heeft een 6,53"-scherm en de reguliere Note 8 heeft een 6,3"-scherm. De Android-smartphones hebben allebei vier camera's aan de achterkant, waarbij de primaire camera van de Note 8 Pro een 64-megapixelexemplaar is en die van de Note 8 een 48-megapixelvariant.

Xiaomi gebruikt de GW1-sensor van Samsung in de Note 8 Pro. Die 64-megapixelsensor combineert vier pixels en legt standaard 16-megapixelafbeeldingen vast. Het is ook mogelijk om de volledige 64 megapixels te gebruiken. Beide toestellen hebben ook een groothoeklens en een macrolens. De vierde camera is een dieptesensor. Het aantal megapixels van de voorcamera verschilt; de Pro-uitvoering heeft 20 megapixels en reguliere variant 13 megapixels.

De Redmi Note 8 heeft een Snapdragon 665-soc, en is beschikbaar in verschillende varianten wat betreft werk- en opslaggeheugen. Met 64GB opslag kunnen kopers voor 4 of 6GB ram kiezen, bij de 128GB-opslagversie is 6GB ram mogelijk. De Note 8 Pro is er met 6 en 8GB ram. Dat toestel draait op een MediaTek Helio G90T-soc.

De telefoons hebben een usb-c-aansluiting, een vingerafdrukscanner op de achterkant en een 3,5mm-poort. Alleen de Note 8 Pro is waterafstotend met een ip52-rating. Dat toestel heeft met 4500mAh ook een hogere accucapaciteit dan de Note 8, die een 4000mAh-accu heeft. De telefoons worden aanvankelijk in India uitgebracht vanaf 9999 roepies voor de goedkoopste Note 8, en 13.999 roepies voor de Note 8 Pro. Dat is omgerekend zo'n 125 en 175 euro. Of en wanneer de telefoons naar Nederland en België komen is nog niet bekend.