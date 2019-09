Xiaomi werkt wellicht aan vier telefoons met een 108-megapixelcamera

Xiaomi werkt wellicht aan vier nieuwe smartphones met een 108-megapixelcamera. Aanwijzingen hiervoor zijn te vinden in een nieuwe update van Xiaomi's Mi Gallery App. De telefoons worden waarschijnlijk voorzien van de Isocell Bright HMX-sensor van Samsung.

Een recente update van de Mi Gallery App voegde onlangs ondersteuning toe voor vier toestellen die 108-megapixelfoto's kunnen maken. Het gaat hierbij specifiek om telefoons die intern 'tucana', 'draco', 'umi' en 'cmi' worden genoemd. Eerder werden op vergelijkbare wijze aanwijzingen gevonden voor twee telefoons met een pop-upcamera. Dit bleken later de Mi 9T en Mi 9T Pro te zijn. De update is een goede indicatie dat het om vier nieuwe smartphones gaat.

Eerder deed zich een soortgelijke situatie voor rond de komst van telefoons met 48-megapixelcamera's. Toen ondersteunden verschillende smartphonefabrikanten niet de mogelijkheid om foto's met zo'n hoge resolutie op volledige grootte te bekijken. Toen de eerste toestellen met 48-megapixelsensor uitkwamen, werd dit opgelost met een soortgelijke software-update. Dit lijkt nu opnieuw te gebeuren met de komst van telefoons met 108-megapixelcamera's.

Daarnaast kondigde Samsung vorige maand de Isocell Bright HMX-sensor al aan. Deze sensor is in samenwerking met Xiaomi gemaakt. De sensor heeft een maximale resolutie van 12.032x9024 pixels, wat gelijk staat aan ongeveer 108,5 megapixel. Daarnaast worden video-opnames van 6k met dertig beelden per seconde ondersteund. De sensorgrootte is 1/1,33" en de pixelgrootte bedraagt 0,8μm.

Vorige maand hintte Xiaomi erop dat het in de toekomst gebruik zou maken van Samsungs nieuwe sensor. Gespeculeerd werd dat het hierbij zou gaan om de Mi Mix 4. Nu lijken er dus vier nieuwe Xiaomi-toestellen in de maak te zijn.