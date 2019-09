Downloaden oudere macOS-versies via de Mac App Store is niet meer mogelijk

Gebruikers van macOS 10.14 Mojave kunnen geen vroegere versie van het besturingssysteem meer downloaden via de Mac App Store. Niet bekend is of het om een tijdelijke bug of nieuw beleid gaat.

Wie macOS 10.14 Mojave draait en een oudere versie van het OS uit de Mac App Store probeert te downloaden, zoals 10.13 High Sierra, krijgt de foutmelding dat de gevraagde versie van macOS niet beschikbaar is. Eerdere versies van macOS waren al langer niet vindbaar in de Mac App Store, maar de linkjes in Apples winkel naar de software werkten tot voor kort nog wel.

Het Duitse Heise schrijft erover, op basis van meldingen van lezers en ontwikkelaar Craig Hockenberry. Tweakers heeft geverifieerd dat de Mac App Store-linkjes niet meer werken. Onbekend is of het om een bug of beleidswijziging van Apple gaat. Wie een eerdere OS-versie dan Mojave draait kan die eerdere release wél downloaden, zo lijkt het.

Met name ontwikkelaars willen eerdere OS-versies kunnen gebruiken om bijvoorbeeld hun software op bugs te testen. Zoals eerder door 7Labs beschreven zijn er workarounds om eerdere macOS-versies toch binnen te halen en ook via de ontwikkelaarsportal van Apple is de software beschikbaar.