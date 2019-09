Eerste soundbar van B&O ondersteunt Chromecast, Airplay 2 en Dolby Atmos

Bang & Olufsen heeft op een kunstexpositie in Venetië zijn allereerste soundbar voorgesteld. De rechthoekige BeoSound Stage ondersteunt Dolby Atmos en beschikt over ingebouwde Chromecast- en AirPlay 2-functionaliteit. Prijzen beginnen bij 1500 euro.

De BeoSound Stage, beschikbaar in verschillende afwerkingen, kan zowel onder de televisie worden opgehangen als liggend op een tv-meubel worden geplaatst. Volgens de Deense fabrikant beschikt de soundbar over elf drivers die elk hun eigen 50W-versterker hebben.

De BeoSound Stage herbergt vier woofers van 4", vier fullrangedrivers van 1,5" en drie tweeterdrivers van 3/4". De fullrangedrivers en tweeters zijn in een hoek gepositioneerd, wat zou bijdragen aan het 3d-audiogevoel. Bij de soundbar zit geen aparte subwoofer; die is volgens Bang & Olufsen niet nodig.

De eerste soundbar van B&O komt met ondersteuning voor Dolby Atmos, voor een surroundweergave bij speelfilms. Verder heeft de BeoSound Stage bluetooth 4.2 en dual-band wifi, evenals ingebakken Chromecast-technologie, AirPlay 2 en de mogelijkheid om de luidspreker op te nemen in een BeoLink-multiroommuzieksysteem. Gebruikers hebben verder de keuze uit voorgeprogrammeerde klankinstellingen als Muziek, Tv, Film en Avond.

De soundbar komt in de late herfst op de markt. De uitvoeringen in aluminium en brons hebben een adviesprijs van 1500 euro, het model dat met hout is afgewerkt in 'smoked oak' verwisselt voor 2250 euro van eigenaar.