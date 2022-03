B&O brengt standaard uit om Beosound Stage-soundbar met televisie te combineren

Bang & Olufsen heeft de Beosound Stage Floor Stand uitgebracht. Dit is een vloerstandaard waar de bestaande Beosound Stage-soundbar van de fabrikant aan kan worden bevestigd, in combinatie met een televisie van derden.

De Beosound Stage Floor Stand is volgens Bang & Olufsen geoptimaliseerd om te gebruiken in combinatie met LG's oledtelevisies uit de C-reeks met beelddiagonalen van 48, 55 of 65", maar de fabrikant zegt dat de standaard het ook mogelijk maakt om andere televisies met formaten van 40" tot 65" te gebruiken.

Het product gebruikt de VESA-standaard, is berekend op een gewicht van maximaal 25,6kg en is er een ingebouwd kabelmanagementsysteem aanwezig. De voet van de standaard heeft volgens Bang & Olufsen een 16:9-verhouding die geïnspireerd is op de vorm van de te gebruiken televisie, waarmee de voet als het ware een schaduw van het scherm moet voorstellen.

De Beosound Stage Floor Stand is enkel in het zwart verkrijgbaar en kost 700 euro. Consumenten krijgen voor de prijs enkel de standaard; de vorig jaar uitgebrachte BeoSound Stage met ondersteuning voor Dolby Atmos kost 1500 euro en moet los worden aangeschaft.