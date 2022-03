TP Vision brengt Philips Fidelio X3-koptelefoon uit voor 350 euro

TP Vision brengt de Philips Fidelio X3-koptelefoon maandag uit voor een prijs van 350 euro. Deze koptelefoon werd in januari aangekondigd en past in het streven om de Philips-merknaam Fidelio steviger in de markt te zetten.

TP Vision benadrukt dat de Philips Fidelio X3-over-ear-koptelefoon over een open achterkant beschikt, zodat de oren van de luisteraar niet zijn afgesloten van omgevingsgeluiden. Doorgaans levert zo'n open back-ontwerp een wat ruimtelijker geluid op, al betekent het wel dat er geluid hoorbaar kan zijn voor eventuele omstanders.

De koptelefoon beschikt over meerlaagse 50mm-drivers van polymeer waarbij een gelvulling voor extra demping moet zorgen. De dubbellaagse oorschelpen beschikken over memory foam, moeten trillingen beperken en de drivers zijn te gebruiken bij een hoek van 15 graden. Verder is er een zachte binnenste hoofdband om de koptelefoon goed te laten passen.

De constructie van de Philips Fidelio X3-koptelefoon bestaat uit staal en leer en komt met een afneembare kabel met een lengte van drie meter. De koptelefoon is vanaf maandag beschikbaar voor een prijs van 350 euro.