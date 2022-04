TP Vision komt met Philips-koptelefoons en draadloze oortjes met noisecancelling

TP Vision brengt de Philips Fidelio L3-koptelefoon uit voor 350 euro. Dit is een over-earkoptelefoon met noisecancelling. Daarnaast komt de fabrikant met een goedkopere over-earkoptelefoon en twee draadloze oortjes die ook allemaal over ruisonderdrukking beschikken.

De Philips Fidelio L3 heeft twee 40mm-drivers en beschikt volgens TP Vision over een goede passieve geluidsisolatie door de toepassing van geheugenschuim en oorschelpen die van leer zijn voorzien. Dat wordt aangevuld met een noisecancellingsysteem dat uit vier microfoons bestaat die omgevingsgeluid oppikken, waarna de koptelefoon het probeert weg te filteren. Er is ook een Bewustzijnsmodus waarmee geluid van de omgeving juist niet weggefilterd wordt.

De L3 ondersteunt bluetooth 5.0 en Qualcomms aptX-HD-codec. De accu zou 35 uur moeten meegaan, of 30 uur als de ruisonderdrukking aanstaat. Na het laden van vijftien minuten met de bijgeleverde usb-c-kabel moet de koptelefoon zes uur te gebruiken zijn. De Philips Fidelio L3 is binnenkort beschikbaar voor 350 euro.

TP Vision komt ook met een goedkopere koptelefoon met noisecancelling, te weten de Philips H9505. Ook deze koptelefoon heeft een 40mm-driver in elke oorschelp en ondersteunt bluetooth 5.0, maar bijvoorbeeld de accuduur is wat minder met een opgegeven afspeeltijd van twintig uur, wat gehaald wordt ongeacht de vraag of de ruisonderdrukking wordt gebruikt. Ook bij deze koptelefoon wordt een usb-c-kabel meegeleverd en na het laden van vijftien minuten is de H9505 weer een uur te gebruiken. De koptelefoon komt uit in november en gaat 250 euro kosten.

T8505

Daarnaast komt TP Vision met twee draadloze oortjes met noisecancelling. De T8505-oortjes beschikken over 13mm-drivers, terwijl de goedkopere T5505-oortjes het moeten doen met 8mm-drivers. Beide modellen worden geleverd met verwisselbare dopjes in drie maten, ondersteunen bluetooth 5.0, Google Fast Pair en de stemassistenten Google Assistant en Siri. Ze kunnen ook bediend worden via aanraking.

De T8505 moet een afspeeltijd van zes uur halen, wat een uur korter is als de noisecancelling wordt gebruikt, maar de afspeeltijd loopt op tot 18 uur als het meegeleverde oplaaddoosje wordt ingezet. Bij de T5505 is dat vijf uur, 4,5 uur met ruisonderdrukking en 15 uur via de oplaadcase. De T8505 gaat 200 euro kosten, de prijs van de T5505 wordt 50 euro lager en beide modellen komen in oktober op de markt.