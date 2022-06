Eigenlijk maakt Philips enkel nog medische apparatuur. Zowel tv's als audio-apparatuur worden tegenwoordig gemaakt door TP Vision. Dat mag de merknaam gebruiken voor consumentenproducten en heeft daar sindsdien een goede reputatie mee opgebouwd. Vooral met de audioproducten uit de Fidelio-lijn. Philips had al enkele uitstekende Fidelio-hoofdtelefoons en bracht afgelopen zomer de nieuwste telg uit deze reeks op de markt: de Fidelio L3.

Philips Fidelio L3 Prijs € 240,- Gewicht 365 gram Bluetooth 5.1 Codecs SBC, AAC, aptX, aptX HD Profielen A2DP, Avrcp, HFP, HSP Multipoint Twee verbindingen Accu met anc 31u34m Accu zonder anc 33u23m

De L3 is direct herkenbaar als een Fidelio. Hij lijkt op eerdere modellen zoals de L2 en X2. De L3 heeft dus een stevige metalen beugel die uitloopt in een voor de Fidelio kenmerkende metalen cirkel waarin de eigenlijke oorschelp is opgehangen. Binnen die cirkel kan de oorschelp in verticale richting kantelen. Door al dat metaal is de L3 aan de zware kant, zeker als je hem afzet tegen een aantal populaire concurrenten. De L3 weegt 365 gram; de recent verschenen Bose QuietComfort 45 slechts 238 gram en ook de Sony WH-1000XM4 is met 252 gram beduidend lichter. Maar het kan ook anders: de Apple AirPods Max is met 387 gram nog net iets zwaarder. We zullen de drie concurrenten er in deze review vaker bijhalen, als referentiemateriaal.

Het gewicht van de L3 is zeker voelbaar, maar veel minder dan bij de AirPods Max. Dat komt vooral doordat de L3 minder druk uitoefent op je hoofd. Philips heeft niet alleen een herkenbare, maar vooral ook een prettige constructie voor de L3 verzonnen. Zo is de metalen beugel stevig, maar toch flexibel. De binnenkant is bekleed met een prettig kussen en de buitenkant is afgewerkt met een erg mooi en glad leer dat Philips uit Schotland haalt. De beugel eindigt in twee scharnieren waardoor je de oorschelpen kunt kantelen en de L3 plat op tafel of op je borst kunt leggen.