TP Vision kondigt Philips Fidelio L4- en T2-anc-koptelefoons aan

TP Vision heeft diverse nieuwe koptelefoons aangekondigd, waaronder opvolgers van eerder aangekondigde koptelefoons en nieuwe koptelefoons, zoals een slaaphoofdtelefoon. De belangrijkste producten zijn volgens TP Vision de L4- en T2-koptelefoons.

De Philips Fidelio L4 is een draadloze over-earkoptelefoon met 40mm-drivers, net als de Fidelio L3. TP Vision zegt dat de Fidelio L4 als voornaamste verschil een verbeterde accu heeft, die nu 50 uur luistertijd biedt. Bij de L3 was dit nog 35 uur, of 30 uur met anc aan. De L4 kan 40 uur met actieve ruisonderdrukking gebruikt worden. Met 15 minuten laadtijd kan de koptelefoon 5 uur gebruikt worden.

Een andere verbetering is de ondersteuning van Bluetooth 5.3. De koptelefoon ondersteunt daarnaast de LC3- en de LDAC-codecs. TP Vision zegt verder de ontluchtingspoort voor de microfoon naar de achterzijde van de oorschelp te hebben verplaatst, waardoor deze minder gevoelig moet zijn voor windgeruis. Daarnaast is er een extra ingebouwde spraakopnamemicrofoon om achtergrondgeluid weg te kunnen filteren. Voor de anc heeft de koptelefoon vier microfoons. De Fidelio L4 is vanaf 'dit najaar' te koop voor een nog onbekende prijs. TP Vision deelt nog geen prijzen van de producten.

De Fidelio T2 is eveneens vanaf dit najaar te koop. Dit zijn in-earoordoppen die ook anc ondersteunen en 9,2mm-drivers hebben. Dit is kleiner dan de 10mm-drivers van de T1. De T2 ondersteunt dezelfde codecs en bluetoothversie als de L4 en ondersteunt Google Fast Pair.

De oortjes hebben drie microfoons per oordop, waarvan een per oortje voor adaptieve ruisonderdrukking. Twee spraakopnamemicrofoons, een per oor, moeten 'met behulp van botgeleidende technologie' windgeruis verminderen. De accuduur van de oortjes is met anc ingeschakeld 9 uur, net als de T1-oortjes. Ondanks de kleinere case biedt deze wel meer accuduur, met 27 uur. Dit is 2 uur meer dan bij de T1 het geval was. De oortjes zijn spatwaterdicht met ipx4-classificatie.

GO Sports

Binnen de GO Sports-lijn komen er twee nieuwe modellen. De Philips A5508 TWS-oordoppen hebben 8mm-drivers en anc, en bieden 7 uur afspeeltijd en nog eens 21 uur met de oplaadcase. De A5608 is een open-earkoptelefoon die botgeleidend werkt. Deze koptelefoon heeft een ledlooplicht en biedt zes uur afspeeltijd.

Deze GO Sports-koptelefoons ondersteunen de LC3-codec en Bluetooth 5.3. Daarnaast hebben de twee modellen twee microfoons en ipx5-zweet- en waterbestendigheidscertificering. De twee koptelefoons zijn vanaf deze zomer te koop.

Het laatste nieuwe model dat TP Vision aankondigt, is de Philips N7808-slaaphoofdtelefoon. Voor dit model heeft TP Vision met slaapwetenschapper Kokoon samengewerkt. TP Vision zegt dat deze koptelefoon 'uitstekende geluidsisolatie' heeft die met een 'intelligente ruismaskeringsfunctie' werkt. Deze functie gebruikt 'speciaal afgestemde, langzaam geïntroduceerde witte ruis om pieken in extern geluid die de slaap kunnen verstoren' te kunnen afvlakken. De slaaphoofdtelefoon kan daarnaast het audiovolume automatisch vervagen als de gebruiker in slaap valt.

TP Vision zegt dat de N7808 door het dunne ontwerp de hele nacht gedragen kan worden. De koptelefoon werkt met de Kokoon-app. Hier kunnen gebruikers informatie inzien over hun slaapgedrag, dat met een versnellingsmeter en een optische hartslagmeter in de gaten wordt gehouden. De N7808 heeft een accuduur van 10 uur en is vanaf de herfst te koop.

Vlnr: de L4, T2, A5508 TWS, A5608 en N7808