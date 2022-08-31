TP Vision komt in oktober met Philips-miniled-tv met vernieuwd Ambilight-systeem

TP Vision heeft een nieuw lcd-televisiemodel met miniledbacklight geïntroduceerd. Deze PML9507 komt uit in drie verschillende formaten en biedt net als de nieuwe oled-tv's van de fabrikant een fijnmazigere implementatie van Ambilight.

TP Vision brengt een 55"-, 65"- en een 75"-versie van de PML9507 uit. De fabrikant maakt niet duidelijk hoeveel individueel dimbare zones het backlight heeft, maar wel is duidelijk dat het om een VA-paneel gaat dat een piekhelderheid van 1500cd/m² haalt. Het paneel gaat tot 120Hz en heeft een 4k-resolutie.

Net als de OLED+937 en OLED+907 beschikt dit miniledmodel over het nieuwe Ambilight Next Generation-systeem. Daarbij worden de leds aan de achterkant van de televisie niet meer in groepen ingedeeld, maar kan elke aanwezige led individueel worden aangestuurd. Dat moet onder meer leiden tot een betere gelijkenis tussen hetgeen op de muur wordt geprojecteerd en de kleurweergave van de content op het televisiescherm. Het betreft een driezijdig systeem. Daarnaast is ook de Aurora-schermvulfunctie aanwezig, waarbij vooraf ingeladen afbeeldingen getoond worden in combinatie met Ambilight.

De PML9507 heeft meer overeenkomsten met de genoemde oledmodellen, zoals de zesde generatie van de P5-beeldprocessor, de aanwezigheid van een game-instellingenbalk en FreeSync Premium-compatibiliteit. Ook deze televisie kan via HDMI nog niet in alle beeldmodi de 4k-resolutie combineren met 120Hz en VRR; dat kan alleen in de monitormodus.

De nieuwe miniled-tv beschikt over een 2.1-geluidssysteem van 70W. Dit systeem kan dienen als het middenkanaal van een uitgebreidere geluidsopstelling, waarbij via satellietluidsprekers die met Play-Fi verbonden zijn, zoals de Philips Fidelio FS1, een surroundervaring wordt gecreëerd. De PML9507 krijgt een 'door beweging geactiveerde zilveren afstandsbediening met de luxueuze Muirhead-lederen achterkant'.

De Philips PML9507 komt in de genoemde drie formaten in oktober uit voor adviesprijzen van 1499, 1999 en 2799 euro.

Philips PML9507

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 31-08-2022 16:26 62

31-08-2022 • 16:26

62

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Reacties (62)

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Crypto_Exfil 31 augustus 2022 16:32
Wat is nu beter miniled of oled ?
Kiswum @Crypto_Exfil31 augustus 2022 17:35
Als ik ze als leek naast elkaar zet, dan is OLED toch echt wel echt veel beter tegenover miniled.
Ik heb in de Philips winkel 2 tv's gezien uit dezelfde prijsklasse en hetzelfde schermformaat. Hierop was zwart echt zwart op het OLED model. De miniled had net zo goed een standaard scherm kunnen zijn met lichtbronnen aan de zijkant.

Voor extra info m.b.t. de vergelijking, bekijk dan even dit bericht: fapkonijntje in 'TP Vision komt in oktober met Philips-miniled-tv met vernieuwd Ambilight-systeem'

[Reactie gewijzigd door Kiswum op 23 juli 2024 09:38]

eettjjuuhh @Kiswum31 augustus 2022 17:39
Spreek je jezelf nu niet tegen? Inferieur is toch ondergeschikt aan?
Kiswum @eettjjuuhh31 augustus 2022 17:41
Je hebt gelijk, ik heb de zin aangepast. In mijn optie is Mini-led niet zo mooi als OLED.
vix-ducis @Kiswum31 augustus 2022 19:10
Veel is ook gewoon afhankelijk van het aantal zones dat gebruikt is voor het miniLED scherm. Des te meer zones, des te beter de zwartwaardes. Aangezien er geen echte standaard is om dit aan te geven voor een miniLED scherm, is het ook moeilijk om de techniek an sich te beoordelen op basis van 1 scherm. Maar je hebt gelijk: een OLED haalt 100% zwart voor elke pixel, bij miniLED is dat niet het geval.

Maar: miniLED schermen kunnen normaal gezien wel veel helderder worden dan OLED, en dat zorgt dan weer voor een betere HDR weergave, miniLED heeft normaal ook minder last van beeldschermdegradaties zoals burn-in.
fapkonijntje @Kiswum1 september 2022 14:10
Je omschrijving klinkt mij toch meer als FALD tegenover OLED. MiniLED zou juist ook gewoon zwart moeten zijn, omdat de ledjes gewoon uitstaan bij zwart, met alleen als nadeel blooming en slechtere kijkhoeken. FALD had altijd het probleem dat er niet genoeg zones waren en de zones niet flexibel genoeg waren en dus altijd wat bleeden.

Maar ik ben wel heel benieuwd welke TP Vision Miniled je hebt gezien, ze zijn nogal zeldzaam nog. En ook welk formaat, dat schijnt ook uit te maken.

[Reactie gewijzigd door fapkonijntje op 23 juli 2024 09:38]

Dizzy @Crypto_Exfil31 augustus 2022 16:36
Oled, mini-led is bedoeld als "goedkopere" lcd-techniek om in de buurt te komen van Oled. Omdat mini-led nog relatief nieuw is, is de prijs daardoor nog aan de hoge kant.
fapkonijntje @Dizzy31 augustus 2022 17:06
Oled, mini-led is bedoeld als "goedkopere" lcd-techniek om in de buurt te komen van Oled.
Dat is wel erg kort door de bocht. Miniled passeert OLED wel op sommige vlakken en die kunnen belangrijk zijn. Miniled kent geen burn-in, miniled is veel helderder op een veel groter percentage beeld tegelijk, miniled verliest gedurende z'n levensduur geen helderheid, miniled kan ook soms veel beter omgaan met motion, zeker in combinatie met een VA paneel.

Er zijn zeker ook nadelen, maar ik vind zelf het lijstje voor en nadelen van miniled en oled met elkaar concurreren en ik zie miniled niet als het budget of mindere alternatief. Zeker bij TP Vision bleek uit het vorige model (9506) dat de blooming bijzonder beperkt was gebleven door de manier waarop TP Vision de techniek toepast en het daardoor toch echt een fijn apparaat is.
burgt @fapkonijntje31 augustus 2022 17:48
Met als grote nadeel van miniled slechtere kleuren, zwart en kijkhoeken en zoals je al aangeeft blooming; in mijn ogen zijn dit zaken die mini-led meteen een klasse lager zetten. OLED is hierin heer en meester.

De huidige OLED schermen hebben ook amper last van burn in (retention is het meestal als je al een probleem hebt) en ik heb mijn OLED sowieso iets lager ingesteld wat betreft helderheid omdat je daar anders al lasogen van krijgt, ik zie het nut niet van nog meer nits.
fapkonijntje @burgt31 augustus 2022 19:10
Het is onjuist dat miniled slechtere kleuren heeft. Zowel de dekking als de calibratie is gewoon te vergelijken met OLED. Ik denk dat dat fabeltje komt omdat oled altijd vergeleken werd met 8bit panelen met FRC. In deze miniled TVs zitten daadwerkelijk 10bit panelen en dat maakt een groot verschil.

Ook lijkt door de contrastverhouding de kleuren enter op oled, maar ook dat is meetbaar gezichtsbedrog.
ik heb mijn OLED sowieso iets lager ingesteld wat betreft helderheid omdat je daar anders al lasogen van krijgt, ik zie het nut niet van nog meer nits.
Dat is dé manier om je HDR weergave te verzieken. Hoge helderheid is er voor HDR. Je moet natuurlijk niet naar een 1500nits of 2000nits scherm gaan zitten staren, dat is achterlijk. Als je denkt dat daar die helderheid voor is, ben je het spoor een beetje bijster.

Het gaat bij HDR om het verschil tussen licht en donker dat gelijktijdig op je scherm kan. Daar heb je fel en volledig donker voor nodig, tegelijk. Dat maakt oled er zo geschikt voor. Miniled kent nu zodanig veel zones dat 't aardig in de buurt kan komen. Als maar 3% van je scherm 1500nits heeft dan ervaar je dat niet als een fel scherm.

[Reactie gewijzigd door fapkonijntje op 23 juli 2024 09:38]

burgt @fapkonijntje1 september 2022 08:45
Nee je maakt verkeerde aan namens, ik was misschien een beetje te kortaf maar ben het spoor niet bijster :). Natuurlijk is de hoogste helderheid alleen relevant voor HDR, maar daar voldoet naar mijn gevoel de huidige OLED schermen ook al aan, daar zien sommigen een nadeel in voor OLED, maar in HDR kunnen er al heel felle highlights gegeven worden. De standaard weergave heb ik ieuts lager ingesteld, af fabriek en in winkel modus staan ze vaak te hoog om meer indruk te maken, maar in huiskaer setting kijkt dat vaak niet fijn.

Maar je kan nog zoveel zones hebben, ge krijgt dan toch vaak problemen met blooming bij ondertitels of sterrenhemels en dergelijke, of bij die felle highlight in HDR.
fapkonijntje @burgt1 september 2022 08:51
Maar je kan nog zoveel zones hebben, ge krijgt dan toch vaak problemen met blooming bij ondertitels of sterrenhemels en dergelijke, of bij die felle highlight in HDR.
Nou, dat blijkt bij de TP Vision miniled TVs dus erg meevallen als ik de reviews en mijn praktijkervaring moet geloven. Dat betekent niet dat het probleem niet bestaat, maar de TV is ook slim genoeg om subs niet met 1500 nits weer te geven. 200 is bijvoorbeeld meer dan genoeg en juist bij die helderheid is een VA paneel ook erg donker. Dus het probleem is heel klein en je ziet het maar heel zeldzaam. En als je het al ziet, is 't heel klein en heel tijdelijk.

Het is echt een goed idee om ze in 't echt te bekijken, de problemen worden fors overdreven en aangedikt omdat LG en sommige andere merken gewoon slechte producten hebben gemaakt dit de hele miniled wereld een slecht imago geeft.
Crypto_Exfil @Dizzy31 augustus 2022 16:38
Ah bedankt voor het duidelijk antwoordt !!! Kudos
sfc1971 @Crypto_Exfil31 augustus 2022 16:51
Jij denkt aan een andere miniled, niet miniled backlight zoals dit product maar waar de indivuele kleuren van iedere pixel een eigen led zijn.

Die laatste is beter dan oled omdat het geen inbrandings gevaar zou moeten hebben maar het is nog moeilijk om het zo klein te maken dat je niet de pixels kan tellen voor een tv in je huis.
beerse @sfc197131 augustus 2022 18:28
Miniled is in de regel een backlight bij een lcd scherm. Dat lcd scherm kan dan weer verschillende technieken hebben zoals hier va.

Oled staat voor 'Organische Light Emiting Diode'. Dat is een vorm van allemaal leds die zelf de pixels vormen. Bij Oled zijn de leds op een 'organische' manier opgebouwd. Technisch gezien zijn dit ook allemaal mini leds of micro leds of wat dan ook.

Wat beter is is aan de kijker. Zelf gebruik ik wegens een oog probleem graag een polariserende (zonne)bril zoals bijvoorbeeld een polaroid. Bij een tv-winkel zie ik dan ongeveer een kwart van de tv-s met een zwart beeld. Allemaal lcd schermen waarbij het lcd paneel 'verkeerd' is gepolariseerd. Een goed gepolariseerd lcd scherm is voor mij net zo goed als een oled scherm.
BertVI @Crypto_Exfil31 augustus 2022 16:54
Het zijn toestellen met miniled-backlight, dus enkel de achtergrondverlichting, de panelen zelf zijn VA-lcd technologie. Het voordeel van dit soort backlight is dat er op kleinere schaal delen van het scherm opgelicht kunnen worden, wat tot een beter contrast zou moeten leiden. Oled schermen blijven wel superieur omdat de led zelf licht uitstraalt. Op termijn mogen we allicht microleds verwachten ter vervanging van oleds, maar dat zal nog een tijdje duren.
DanielsWrath @Crypto_Exfil31 augustus 2022 16:35
Edit: blijkbaar fout. Artikel is minder duidelijk dan ik had gedacht :+

[Reactie gewijzigd door DanielsWrath op 23 juli 2024 09:38]

pookie79 @DanielsWrath31 augustus 2022 16:40
Betekend nieuw automatisch beter? Dat lijkt beweerd te worden door dat je dat gedeelte highlight. En volgens mij vergelijken ze alleen ambilight niet het beeld.
F-I-X @DanielsWrath31 augustus 2022 16:46
Beter lezen.. het is alleen de Ambilight (Next GEN) is hetzelfde als de OLED. Niet de beeldkwaliteit
OLED blijft (iets) beter dan LCD.
Cid Highwind @Crypto_Exfil31 augustus 2022 17:01
Miniled kan de betere techniek zijn als je de zon op je TV hebt. Direct zonlicht houdt een OLED niet van. Als je waarde hecht aan goede zwartwaardes en je stoort aan halo's / blooming, is OLED te verkiezen boven LCD.
burgt @Cid Highwind31 augustus 2022 17:50
En wanneer je zon hebt op je tv kun je ook denken aan gordijnen, of de TV ergens anders neerzetten :)
Hulleman @burgt31 augustus 2022 23:27
Bij een OLED heb je geen keuze door de tv ergens anders neer te zetten. OLEDs gaan letterlijk naar de klote als er direct zonlicht op schijnt, ook al staat de tv uit.
SURFivor @Crypto_Exfil31 augustus 2022 17:07
Naar mijn weten is het verschil dat bij OLED zwart zwart is en beter presteert in donkere ruimtes, en met miniLED de helderheid beter is, en het beter doet in kamers waar veel daglicht binnen komt.
fapkonijntje @SURFivor31 augustus 2022 19:21
Bij miniled is zwart ook zwart, in de zone waar de leds uitstaan. Maar je hebt niet 8 miljoen leds dus er zijn zones. Als die zones klein genoeg zijn en het dimmen op een slimme manier gebeurt heb je weinig bloom. Maar bloom zul je altijd houden.

TP Vision TVs zijn wel te prefereren als het op miniled aankomt want ze hebben de bloom wat beter onder controle dan veel concurrentie.
Madshark @Crypto_Exfil31 augustus 2022 17:09
Die vraag is eigenlijk niet te beantwoorden zonder meer te weten over je situatie en wensen.
In de meeste gevallen is OLED wel beter, maar er zijn ook veel situaties waar je met een miniled/led/qled/whatevermarkeringnaamvoorLCD toch beter af bent. Vooral in gebruik overdag met veel lichtinval en de bijna immuniteit voor inbranden. (gaming, desktop gebruik)
En dan is er ook nog QD-OLED wat dan weer het beste van 2 werelden bij elkaar brengt en weer nieuwe potentiële issues brengt (grijs scherm met daglicht).
Hier op Tweakers staan wat goede reviews die de voor en nadelen van de huidige display technieken uitgebreid omschrijft.
Splorky 31 augustus 2022 16:32
Nu maar hopen dat voor 1500 euro de rekenkracht sterker is dan een 100 euro kostende tablet.

Eerdere ervaringen met Philips tv's waren niet prettig als je bijvoorbeeld na het aanzetten een halve minuut moet wachten voordat bijvoorbeeld het volume zachter gezet kan worden.

Over ambilight was ik wel erg te spreken.
Cid Highwind @Splorky31 augustus 2022 16:58
Met de OLED706 geen enkele reden tot klagen. Alle streaming applicaties lopen ook zonder problemen. Menu's kom je ook zonder enkele vertraging door.

Jouw problemen herken ik dan weer wel heel duidelijk van m'n oude Philips TV uit 2010, die interface was echt waardeloos traag.
fapkonijntje @Splorky31 augustus 2022 17:07
Dat is al jaren niet meer het geval. Ze gebruiken bij TP Vision nu vergelijkbare hardware én software als de concurrentie.
nevyn67 @Splorky31 augustus 2022 18:53
1,5 jaar geleden een goedkope 65" lcd tv gekocht voor ongeveer 680 euro. Top tv, beeld is supergoed voor de prijs, Ambilight en redelijk snelle processor met Android TV met regelmatige updates.

Voor ons de ideale tv 👍
okkies @Splorky31 augustus 2022 18:06
Dit is een probleem bij iedere smart tv, toch?

Ik heb bij voorbaat al mn shield klaar liggen bij n nieuwe tv
fapkonijntje @okkies31 augustus 2022 19:22
Nou, mijn TP Vision TV van een paar jaartjes oud is anders snel zat in alles wat ik ermee wil doen. De enige reden dat de Shield er nog staat hier is vanwege refresh rate switching dat native op de TV met Android apps niet werkt.
batteries4ever @okkies31 augustus 2022 22:18
Ik heb een Shield aan een 2 jaar oude TV van LG hangen. Ik had verwacht dat alles wel over de Shield zou gaan. En raad eens? Vrijwel alles draai ik op de LG omdat de kwaliteit ervan zo goed is, wellicht op 4K zelfs beter dan de Shield. Ook b.v. de pointer op de AB werkt echt veel lekkerder dan die van de Shield. De Shield dient alleen voor Kodi. Misschien over een paar jaar niet meer en dan is de Shield beter omdat de hardware nu eenmaal krachtiger is (neem ik aan) maar je zou weleens voor eenzelfde verrassing kunnen komen te staan.
okkies @batteries4ever31 augustus 2022 22:27
ik hoop dat ik hetzelfde ga ervaren met mn volgende TV ^^
batteries4ever @okkies31 augustus 2022 22:30
Succes ermee! :*) :*)
Yzord 31 augustus 2022 19:14
Je kan zeggen wat je wilt, maar Ambilight is toch echt hetgeen wat mij aan Philips (TP Vision) gekluisterd houdt. De meningen zijn er over verdeeld, maar mijn mening is toch echt dat Ambilight wel degelijk een unieke sfeer en karakter aan tv/film kijken geeft. En je kan het ook uitbreiden met Ambilight strips of voet/tafel lampen wat het geheel nog intenser kan maken. Ik zeg kan, want mijn vrouw vindt het maar vervelend.

Ik heb nu een 77inch OLED en series kijken met Dolby Atmos en HDR10+ etc. is werkelijk een genot tesamen met Ambilight. Dus ergens ben ik weer 'jaloers' op dit vernieuwde versie van de Ambilight want het maakt me weer hongerig om te upgraden lol.
Mr. Freeze @Yzord31 augustus 2022 19:27
Heb je er toevallig ook Hue lampen bij? Ben erg benieuwd naar je ervaringen.
Yzord @Mr. Freeze31 augustus 2022 20:28
Jazeker, ik heb mijn hele huis gehueed haha. Daarom zei ik al, mijn vrouw vindt het maar vervelend, maar ik ben helemaal addicted to it. In mijn mancave heb ik een 65OLED met Ambilight en Hue spotjes in het plafond en Hue gradient strips langs de vloer en dus gekoppeld aan de tv en met voetbal kijken is het gewoon alsof je in het beeld zit. Met de juiste audio apparatuur (Samsung 950 nogwattes) is het een groot feest in mijn mancave. Echt een aanrader...maar je moet er wel van houden.
Mr. Freeze @Yzord31 augustus 2022 20:34
Dankje, ik weet wat m’n volgende tv wordt :-)
batteries4ever @Yzord31 augustus 2022 22:24
Lijkt me leuk... ik heb ook veel Hue lampen. Maarre ... bij mij gaat alle lampen uit als ik film kijk, met eventueel een sterk gedimd lampje ergens in de hoekje... Dan heb werkelijk veel mooier beeld als je al die verlichting uitdoet en het echte OLED beeld in een vrijwel donkere kamer bekijkt? Daar kan wat mij betreft geen Ambilight/Hue combo tegenop!
okkies @batteries4ever31 augustus 2022 22:36
ja, maar soms ook vermoeiend, zown donker beeld.
Ik ben onlangs verhuisd naar een nieuw huis.
daar hangt de tv op een grote witte muur, dan zie je pas hoe vet ambilight werkt.
fapkonijntje @batteries4ever1 september 2022 19:59
Ja, maar wacht even, die Hue lampen staan natuurlijk ook extreem gedimd of zelfs uit als je scherm grotendeels donker is hè, dat is het hele idee van de Ambilight+Hue koppeling. Je kunt dat zelfs ook nog uitgebreid configureren. Zo is in game mode zwart écht de lampen uit, in Natural heb je een hééél zacht wit achtergrondlicht bij donkere scenes en laat dat nou net contrastverhogend werken, bij andere settings blijft dat witte licht net wat harder branden.

Bij donker beeld betekent het natuurlijk niet dat je hue lampjes als een kerstboom de boel staan te verlichten als ze met je TV gekoppeld zijn. Dus je contrast verlies je niets aan. Ambilight kan best rustig aanwezig zijn. Het hoeft niet altijd zo fel. Bias lighting is niet voor niets een ding.
MrSunsp0t @Mr. Freeze31 augustus 2022 21:49
Ik heb er hue lampen aan gekoppeld. Dat werkt prima maar wel wat vertraging in het meekleuren van de hue lampen met de tv zelf. Ik heb dit bij 3 tv's gebruikt in 3 verschillende woningen. Altijd dit ondervonden.
batteries4ever @MrSunsp0t31 augustus 2022 22:20
Hm... is er geen methode om het beeld op de TV iets (b.v. 0.1 s) vertraagd weer te geven, zodat je hue lampen "in de pass" lopen?
MrSunsp0t @batteries4ever1 september 2022 00:18
Niet dat ik weet, niet in de standaard settings iig
Yzord @MrSunsp0t31 augustus 2022 23:56
Huh, dat is nieuw...daar heb ik echt geen last van. Of laat ik het zo zeggen, het is mij nog nooit opgevallen dat het vertraagd werkt...dus je begrijpt wat ik de komende tijd weer ga doen, zucht haha
micnocom @Yzord1 september 2022 09:15
Ik heb bij de aanschaf van de nieuwe tv lang getwijfeld maar ben uiteindelijk voor een 85" Samsung gegaan met Philips Hue Play Sync box met een Play gradient lichtstrip. Dit geeft hetzelfde effect als een Philips TV met 3 kanten Ambilight. Enige nadeel is dat je gebruik moet maken van een extern HDMI apparaat om ervan te genieten wat voor mij niet uitmaakt omdat ik m'n tv "dom" houd en gebruik maak van een Apple TV.

Je zit dus niet perse vast aan Philips / TP Vision
Ik zou niet meer zonder willen..
Raan7 @Yzord1 september 2022 17:23
Lang niet zo goed als een goede setup met Hyperion en WS281x ledstrips. Ambilight hue+ en de Hue HDMI syncbox leggen het af tegen een third party solutie. Not to mention its price!

[Reactie gewijzigd door Raan7 op 23 juli 2024 09:38]

nklaver234 31 augustus 2022 16:38
Miniled kan vooral goedkoper worden geproduceerd. Maar qua beeldkwaliteit zou het tussen led en oled in zitten.
BurrowedLurker 31 augustus 2022 16:59
Het is echt jammer dat ze gestopt zijn met Ambilux. Dat was ooit de ultieme versie van ambilight dat projectors gebruikte dat echt een geblurde projectie van het beeld op de muur projecteerde. Dat was wel echt een tot idee
Z100 31 augustus 2022 17:12
Wat is dat vervelend dat fabrikanten van TVs en monitoren zo omslachtig zijn over het vermelden van het aantal LEDs bij MiniLED panelen. Vaak moet je naar een vage site om daar de volledige spec sheet te vinden. Het is net alsof fabrikanten vinden dat de huidige LED dichtheid met MiniLED nog niet iets is om mee te adverteren. Zelfs de Samsung Odyssey Neo G7 met zijn 2k LEDs geeft nog teveel haloing. Misschien dat pas volgend jaar met de BOE panelen met 4k LEDs MiniLED echt interessant gaat worden.
fapkonijntje @Z10031 augustus 2022 19:24
Over de voorganger zeiden reviews dat 't met blooming heel goed te doen was. Beter dan bij de concurrentie.
Z100 @fapkonijntje31 augustus 2022 21:22
Dat lijkt mij relatief. Mensen klagen over de Odyssey Neo G7, en dat is 32" met 2k LEDs en meer dimbare zones. Misschien zitten ze bij die reviews dan erg ver van het scherm of is de kamer niet super donker.
fapkonijntje @Z10031 augustus 2022 21:30
Een monitor zit je dichterop, dus valt 't sowieso meer op. Maar het aantal zones is maar een deel van het verhaal. Het maakt ook uit hoe slim ze aangestuurd worden en of het een ips of VA paneel is wat ervoor ligt en natuurlijk ook nog welke kwaliteit.
batteries4ever @fapkonijntje31 augustus 2022 22:29
Tja, maar zelfs bij duizenden zones en een complete trukendoos gaat b.v. een sterrenhemel met diepzwarte achtergrond en een hele zwik kleine maar heldere puntjes toch niet helemaal werken. Ditto voor een vuur in de nacht. Dus tenzij je bang bent voor inbranden, extra helderheid nodig hebt om overdag TV te kijken of wat geld wilt uitsparen blijft OLED superieur.
fapkonijntje @batteries4ever1 september 2022 00:10
Ondanks dat er sowieso een klein verschil is, kan ik je uit ervaring vertellen dat het verschil veel kleiner is dan je zou verwachten. Een goed VA paneel is al bijzonder donker van zichzelf, daarnaast is een sterrenhemel over het algemen ook geen 1500nits. De praktijk en realiteit maakt dat OLED wel iets beter scoort, maar met een veel kleinere marge dan je zou denken.

Voor mij was het verschil in de praktijk, zelfs met jouw voorbeelden in het donker zodanig klein dat ik er goed mee kon leven. Daarbij zij de scènes die je noemt ook wel bijzonder zeldzaam. De kijkhoeken vind ik een groter nadeel bij VA.
batteries4ever @fapkonijntje1 september 2022 08:47
Ik geloof je direct als je zegt dat het bij een goede TV wel meevalt. Dit soort verschillen wordt altijd overdreven en een processor die 7% sneller is als een ander wordt omschreven als een revolutie, terwijl je het zonder stopwatch niet eens zou merken in de praktijk. Maar kijk jij ook in een vrijwel donkere kamer? Ik heb een buurman met een home cinema: alles zwart geverfd, ziet er niet uit als je binnenkomt en het leek me allemaal wat overdreven veel moeite. Maar als de TV aangaat... man, man, man! Wat dat betreft is een witte muur achter de TV al jammer en die heb ik dus wel.
the_leonater 31 augustus 2022 20:27
Ambilight is een fijne toevoeging, maar ze moeten toch iets sinds dit enkele jaren een standaard feature is van Philips/tp-vision in plaats van een unique selling point voor alleen de duurdere modellen.

Zelf heb ik vorig jaar een 70 inch Ambilight exemplaar gekocht voor slechts 650 euro, het beeld is zeer goed te noemen (ondanks dat het ''slechts'' lcd techniek is) en het geluid van de tv is redelijk.

Thuis hadden we de eerste ''platte tv'' rond 2004 gekocht in de vorm van een Ambilight, deze had nog ccfl's als Ambilight, en maar liefst 42 inch, een topformaat voor die tijd.
De Ambilight had toen al zeer mooie kleuren en vooral bij concerten en actiefilms.
Destijds kreeg je er zelfs nog een gratis dvd bij van de toppers, ik hoop dat ze dit nu niet meer doen. ;)
TomPlant0 31 augustus 2022 22:03
Ben benieuwd hoe goed de ambilight kan synchroniseren met HUE. Ik heb een TV met het eigen OS van Philips (50PUS7805). Maar sinds de laatste updates lopen de HUE Lampen gewoon dik 2 seconden achter. Echt heel jammer want in het begin werkte het super goed.
fapkonijntje @TomPlant01 september 2022 00:15
Ja, vervelende bug die wel in de AndroidTVs van ze is opgelost maar niet in de Saphi TVs. Heel naar. Ze hebben er op AndroidTV ook wel een jaar over gedaan om het op te lossen. Maar ik kan uit ervaring vertellen dat Ambilight+Hue op een 4, 5 en 6 serie TV gewoon weer goed en snel werkt.

Ambilight+Hue kan op twee manieren werken, de eerste is de oorspronkelijke optie waarbij de tv letterlijk de lampen aanstuurt. Dit is de legacy/fallback modus en er is de moderne Entertainment Mode, waarbij de lampen samen een entertainment groep worden en samen een mesh vormen zodat ze direct kunnen reageren op de TV. De TV stuurt dan deze groep aan. Dit laatste is het meest wenselijk, maar lange tijd weigerde de TVs die modus te activeren door een bug. Jammer dat die nog in Saphi zit.
TomPlant0 @fapkonijntje1 september 2022 08:13
Ik heb dus wel een entertainment groep die gemaakt is door de TV. Als ik de TV helemaal van het stroom afhaal en dan na een paar minuten weer aanzet gaat het even goed tot ik de TV uitzet en later weer TV ga kijken. Maar dat is geen optie om steeds te doen.
koffieboontje 1 september 2022 10:36
Beter lost TP vision eerst eens de huidige Ambilight problematiek op. Heb sinds eind vorig jaar de 77OLED806, pracht toestel met 4 zijdig ambilight. Werkte perfect totdat er begin dit jaar een firmware update kwam die het ambilight heeft vernaggeld. Bij donkere scenes bleef het ambilight fel wit verlicht. Hierna een upgrade gedaan met een onofficiele versie. Gelukkig probleem opgelost. Echter 3 weken terug, na onze vakantie, was er weer een nieuwe firmware versie update beschikbaar. Was er huiverig voor deze te installeren. Ook week lang weg geklikt maar helaas heeft onze dochter per ongeluk op de OK toets gedrukt waardoor deze de laatste versie weer heeft geïnstalleerd. Helaas, het initiële probleem van begin dit jaar was ook nog niet opgelost... Philips / TP Vision heeft het probleem wel erkend en werken aan een oplossing. Maar dat doen ze inmiddels al 8 maanden. Lijkt mij toch niet zo moeilijk om dat te fixen. Kwestie van aantal parametertjes aanpassen en vergelijken met hoe het in de eerdere versie was.
kameel30 1 september 2022 14:52
Jammer dat het bij Philips weer stopt bij 75". Had deze tv graag een maatje groter gehad. 86PUS8807 is en blijft de enige optie als je ook ambilight wilt.

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