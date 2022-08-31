TP Vision komt in oktober met Philips-miniled-tv met vernieuwd Ambilight-systeem

TP Vision heeft een nieuw lcd-televisiemodel met miniledbacklight geïntroduceerd. Deze PML9507 komt uit in drie verschillende formaten en biedt net als de nieuwe oled-tv's van de fabrikant een fijnmazigere implementatie van Ambilight.

TP Vision brengt een 55"-, 65"- en een 75"-versie van de PML9507 uit. De fabrikant maakt niet duidelijk hoeveel individueel dimbare zones het backlight heeft, maar wel is duidelijk dat het om een VA-paneel gaat dat een piekhelderheid van 1500cd/m² haalt. Het paneel gaat tot 120Hz en heeft een 4k-resolutie.

Net als de OLED+937 en OLED+907 beschikt dit miniledmodel over het nieuwe Ambilight Next Generation-systeem. Daarbij worden de leds aan de achterkant van de televisie niet meer in groepen ingedeeld, maar kan elke aanwezige led individueel worden aangestuurd. Dat moet onder meer leiden tot een betere gelijkenis tussen hetgeen op de muur wordt geprojecteerd en de kleurweergave van de content op het televisiescherm. Het betreft een driezijdig systeem. Daarnaast is ook de Aurora-schermvulfunctie aanwezig, waarbij vooraf ingeladen afbeeldingen getoond worden in combinatie met Ambilight.

De PML9507 heeft meer overeenkomsten met de genoemde oledmodellen, zoals de zesde generatie van de P5-beeldprocessor, de aanwezigheid van een game-instellingenbalk en FreeSync Premium-compatibiliteit. Ook deze televisie kan via HDMI nog niet in alle beeldmodi de 4k-resolutie combineren met 120Hz en VRR; dat kan alleen in de monitormodus.

De nieuwe miniled-tv beschikt over een 2.1-geluidssysteem van 70W. Dit systeem kan dienen als het middenkanaal van een uitgebreidere geluidsopstelling, waarbij via satellietluidsprekers die met Play-Fi verbonden zijn, zoals de Philips Fidelio FS1, een surroundervaring wordt gecreëerd. De PML9507 krijgt een 'door beweging geactiveerde zilveren afstandsbediening met de luxueuze Muirhead-lederen achterkant'.

De Philips PML9507 komt in de genoemde drie formaten in oktober uit voor adviesprijzen van 1499, 1999 en 2799 euro.